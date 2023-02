El FC Barcelona pagó alrededor de 7 millones de euros al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, desde el año 2001, contratado por Joan Gaspart. Así consta en la investigación de la Fiscalía de Barcelona, a instancia de la Agencia Tributaria, por los pagos a la empresa Dasnil SL del que Enríquez Negreira era socio junto a su hijo, según ha adelantado el diario 'El País'.

Fue durante la presidencia de Joan Gaspart cuando se contrataron los servicios de Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de 1994 al 2018, justo el año en que el Barça dejó de pagarle. La investigación comenzó en mayo de 2022 y, hasta la fecha, no se han hallado indicios de que el dinero sirviera para comprar la voluntad de los árbitros para favorecer al Barça.

Los pagos a Dasnil SL fueron asumidos durante dos décadas por cuatro juntas directivas del Barça: las presididas por Joan Gaspart (2000-2003), Joan Laporta (2003-2010), Sandro Rosell (2010-2014) y Josep Maria Bartomeu (2014-2020) que puso fin a esas prácticas por una política de recorte de gastos, según explicó ayer a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, y que es la versión que él mismo ofreció en su declaración como testigo ante la fiscal el pasado lunes.

Buscar la neutralidad

Según 'El País', las cantidades percibidas por el dirigente arbitral se incrementaron de forma notable durante la última etapa de Laporta al frente del Barça, en su primer mandato (concretamente en la temporada 2009-2010), cuando alrededor de medio millón de euros salieron de las arcas del club con destino a Dasnil.

La única explicación documentada es la que ofreció el propio Enríquez Negreira ante la Agencia Tributaria, que abrió una inspección fiscal a su empresa por irregularidades en las facturas entre 2016 y 2018. El exárbitro explicó que el club había requerido sus servicios de asesoría para “asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra” durante los partidos y de que el equipo recibiera un trato “neutral”.

Enríquez Negreira llamó la atención de la Agencia Tributaria al declarar que sus “asesorías técnicas” eran “verbales”, de ahí la falta de documentación. Serían pagos son distintos de los que también percibió su hijo, Javier Enríquez, por informes sobre los árbitros que iban a dirigir partidos del Barça y que sí tienen soporte documental y que Bartomeu explicó que se hicieron con "absoluta profesionalidad".

Estos pagos han sacudido los cimientos del fútbol español, que trata de indagar, al igual que los investigadores, si responden a algún trabajo real o a motivaciones más oscuras. La hipótesis que más pesa es que el FC Barcelona pretendía lograr el favor de los árbitros a través de Enríquez Negreira, aunque no hay prueba alguna de ello. Además, el Comité Técnico de Árbitros no los colegiados de los partidos. En cualquier caso, las pesquisas siguen abiertas y de que no se descarte que pueda haber delito de corrupción entre particulares, que castiga a penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel a (entre otros actores del deporte) directivos de clubes y árbitros que “tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición profesional”.

La RFEF que dirige Luis Rubiales ha señalado este jueves que "acordó ayer mismo personarse en los posibles procedimientos judiciales que se sigan sobre este asunto". Por su parte, LaLiga descartó sanciones. "No es posible que existan sanciones deportivas, puesto que entre 2018 y 2023 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años", enfatizó el mandatario de la patronal, Javier Tebas, aunque diferenció la "jurisdicción penal" por la que pueda discurrir este caso.