Así es Achraf, el jugador del PSG investigado por una presunta violación

Achraf Hakimi es actualmente el centro de la polémica. El mismo día que era incluido en el mejor once del año en la gala de The Best, se supo que la estrella marroquí está siendo investigado por un supuesto delito de violación, según informó el diario 'The Parisien'. Los hechos se habrían producido este fin de semana en su domicilio tras invitar a una joven mientras su mujer y sus hijos se encontraban en Dubai. El entorno de Achraf niega los hechos y asegura que la estrella marroquí se encuentra tranquilo y seguro tras abrirse una investigación sobre ello.

¿Cuál ha sido el camino de Achraf Hakimi? Hakimi nació en Getafe, Madrid en 1998. Se ha criado en Madrid durante toda su infancia, por lo que tiene la doble nacionalidad (española-marroquí). Ha crecido en un entorno humilde y en una familia que sufría problemas económicos, pero gracias a su talento futbolístico ha podido sacar a su familia de la pobreza. Achraf ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid en el 2006 y fue progresando hasta llegar a formar parte del Real Madrid Castilla. En 2017 el jugador marroquí consiguió llegar al primer equipo y debutar en liga ante el Espanyol. Una temporada después, Hakimi fue cedido al Borussia Dortmund durante dos temporadas. En Alemania el jugador marroquí explotó como jugador de talla mundial y se asentó en el once titular del conjunto alemán. Durante sus dos campañas en el Borussia Dortmund, Achraf disputó sus primeros partidos de la fase eliminatoria de Champions y ganó la Supercopa alemana tras vencer al Bayern en la final. Tras finalizarse los dos años de préstamo del Real Madrid al Borussia Dortmund, el conjunto blanco aceptó una oferta del Inter de Milán por un total de 40 millones de euros. La estrella marroquí fichó por el conjunto italiano en 2020, temporada en que el Inter de Milán fue campeón de la Serie A. Sin embargo, un año después de su llegada a Milán el club italiano y el PSG llegaron a un acuerdo para el traspaso de la estrella marroquí por un total de 68 millones. En 2021 firmó con el club parisino el contrato que está cumpliendo actualmente, el cual termina en 2026. En el PSG el jugador marroquí se ha consolidado como una estrella mundial y como una pieza clave del equipo. Durante su etapa en el equipo parisino hasta el momento, Achraf ha sido galardonado como mejor jugador marroquí del año en 2021 y 2022, aparte de su elección en la gala de The Best. La estrella de la selección marroquí Pese a ser de família marroquí, Achraf también tuvo la opción de representar a España con su fútbol debido a su doble nacionalidad. Sin embargo, optó por debutar con la selección de Marruecos en 2016: "Fui a la selección española también para probar, con De la Fuente. Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí.", explicó Achraf en una entrevista para el diario 'Marca'. La alegría más grande para Achraf llegó el pasado diciembre, en el Mundial de Qatar 2022. Lideró a su selección a lo largo del torneo haciendo historia con Marruecos. Él fue quién anotó el último penalti que eliminaba a España en los octavos de final y llevó al equipo hasta las semifinales del Mundial de Qatar 2022, donde cayeron ante Francia (2-0). La selección de Marruecos quedó cuarta clasificada del Mundial, consiguiendo así el mejor registro del país en el torneo así como de cualquier equipo africano.