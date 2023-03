El ayuntamiento de Manacor ya tiene el visto bueno de Rafa Nadal para poner el marcha el proyecto homenaje al tenista, que consistirá en la colocación de un conjunto escultórico dedicado al deportista frente a la casa familiar situada en la plaza del Palau, en la zona centro de su pueblo natal. La única condición que Nadal ha hecho saber al Consistorio es que quiere que sea una figura que se le parezca, por ello, prefiere controlar que su cara quede lo más realista y fidedigna a la realidad que sea posible. Y es que cabe recordar que ha habido polémicas con otros deportivas por la falta de parecido con la realidad como, por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo en el aeropuerto de Madeira.

El pasado viernes 3 de marzo el alcalde Miquel Oliver y Nadal mantuvieron una reunión en la academia que Rafa tiene en el complejo deportivo de la Torre dels Enagistes, para tratar el tema en profundidad y para que el ex número uno del tenis mundial diera su aprobación a las dos figuras que compondrán un diálogo entre el Nadal del pasado y el del presente. “Rafel valoró muy positivamente la recreación virtual y nos dio su aprobación para continuar adelante. Fue una reunión muy cordial y animada en la que tratamos otros muchos temas”, ha explicado el alcalde Oliver (Més-Esquerra) con el que Nadal ha tenido sus diferencias tanto ideológicas como políticas durante los últimos años. Un intercambio de opiniones que acabó con la petición de Nadal de poder controlar cómo quedará su cara y su aspecto para que la realidad no quede distorsionada. “No nos ha exigido quien quiere que sea el escultor ni de qué material tiene que ser la escultura. Todo lo contrario, prefiere que no sea un gasto público excesivo y que, a poder ser el artista sea mallorquín”, recuerda Oliver, quien está de acuerdo con el tenista en que la escultura debe suponer un punto de atracción tanto turística como motivacional para quien la vea.

Dos figuras

Se tratará de un conjunto formado por dos figuras, que mantendrán una especie de diálogo intergeneracional entre ellas. Una será la del Rafel Nadal actual, sentado junto a un olivo de la plaza del Palau, vestido de tenista junto a sus toallas, botellas y raqueta, como si se tratara de un descanso entre un set y otro de partido; mientras que la otra representará también a Nadal, pero con ocho o diez años, en sus comienzos y soñando con lo que ha llegado a ser: una de las mayores estrellas mundiales del tenis masculino.

En estos momentos el ayuntamiento de Manacor está barajando las propuestas de hasta cuatro escultores internacionales, uno de ellos mallorquín, con el fin de conocer el estilo y los materiales que utilizaría cada uno, así como el presupuesto de cada proyecto, para el cual se utilizará una incorporación de remanente a través de la figura administrativa de contratación e intervención por exclusividad artística, con la finalidad de acelerar al máximo los plazos. Se sabe que las esculturas estarán hechas de metal, casi con toda seguridad en bronce, y que tendrán un tamaño algo superior al natural, con un aumento de escala hasta llegar al 110% de la realidad.