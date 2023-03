El exentrenador y tío del tenista Rafa Nada, Toni Nadal, ha sido noticia por su reciente fichaje por la nueva fundación que está impulsado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. En conversación con este periódico, Toni Nadal ha dejado clara su vinculación con el proyecto: "me pidieron que colaborara con temas de deporte y juventud. No me meto en política para nada". El entrenador apunta que, precisamente, esta nueva fundación lo que buscaba eran profesionales de diferentes ámbitos "de fuera de la política". Por este motivo, desmintió que "yo tenga ninguna aspiración política, te aseguro que no la tengo", ha apostillado.

Toni Nadal explicó que fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien lo llamó y le relató el proyecto y "me pidió que colaborara desde el aspecto deportivo y en temas de juventud, nada más". Con ello señala que en ningún momento piensa formar parte de ningún partido ni tampoco afiliarse al PP. Su colaboración se ciñe a ofrecer asesoramiento en el campo del que él es un reconocido experto, como es el deporte empezando desde abajo y hasta llegar a la élite. Respecto a su postura contra el Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) que quería imponer José Ramón Bauzá en su etapa como president del Govern con el PP, Toni Nadal también se muestra contundente y su postura no ha variado ni un ápice del año 2013: "Yo tengo claro que aquí hablamos catalán de Mallorca y ello no quiere decir que seamos catalanes, somos mallorquines, pero la lengua es el catalán de Mallorca y por ello me opuse al TIL". Sobre el hecho que ahora colaborará en una fundación del PP, mismo partido que proponía el TIL con Bauzá, Nadal recuerda: "la Ley de Normalización Lingüística en Balears la impulsó el Govern de Gabriel Cañellas que era del PP". A la pregunta de si su sobrino le ha recriminado que no se metiera en política asegura: "Rafael no me ha dicho nada y no tiene por qué decirme nada y sobre ello, no entiendo como se pueden publicar presuntas conversaciones privadas, cuando son eso, privadas". El Partido Popular emitió un comunicado el pasado lunes donde anunciaba que Toni Nadal sería uno de los personajes estrella de su fundación. En el mismo comunicado, el presidente Alberto Núñez Feijóo valoró especialmente de Toni Nadal "su amplia experiencia en la gestión deportiva y su firme defensa de los valores de esfuerzo y capacidad, como ha demostrado a lo largo de su exitosa carrera profesional". Junto a Nadal Feijóo también anunció la incorporación de la periodista y presidenta de la Fundación Querer, Pilar García de la Granja, para la misma nueva fundación. Entre los encargos que tiene dicha institución, que dirigirá el doctor en Economía Pablo Vázquez, expresidente de Renfe y exdirector ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), es la de atraer talento y experiencia que den un valor añadido a la política en general y al PP en particular. La figura de Toni Nadal Toni Nadal comenzó su trayectoria en el club de tenis Manacor, del que llegó a ser director. Ha trabajado durante 27 años con Rafa Nadal, cosechando el palmares más exitoso del circuito internacional de tenis. Actualmente es director técnico Deportivo de la Rafa Nadal Academy. En su carrera profesional, siempre ha considerado que en la formación de cualquier deportista es fundamental trabajar tres aspectos: el trabajo técnico, la formación del carácter y la formación en valores. Este último ámbito es de especial relevancia para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Su único escarceo en política lo encontramos en los años 90, antes de que Rafa Nadal irrumpiera en la esfera internacional, formando parte de un partido independiente de su ciudad, Convergència de Manacor.