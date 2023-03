Valladares, entrenador del Peñíscola FS: "Llegamos a la Final Four de la Copa con la mochila llena de ilusión"

El Servigroup Peñíscola está a 24 horas de participar en una histórica Final Four de la Copa del Rey. El equipo del Baix Maestrat ha ido superando eliminatorias y dejando atrás a varios equipos de Primera División, como el Real Betis, el Xota o el vigente campeón, el UMA Antequera, y este sábado se verá las caras en semifinales con otro de ellos, el Jimbee Cartagena (12.00 horas). Ante dicha eliminatoria, Santi Valladares, técnico del cuadro peñiscolano, lo tiene claro: hay que salir a disfrutar del momento y, al mismo tiempo, competir porque ¿quién dice que no puede haber otra sorpresa?

¿Cómo llega el Peñíscola a esta Final Four de Antequera?

No llegamos con los deberes hechos porque nuestro principal objetivo de esta temporada es ascender a Primera y nos falta dar el último arreón en la liga (son primeros con 14 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado), pero lo tenemos a tiro de piedra y eso nos ha permitido preparar esta Final Four con tranquilidad. Viajamos con todo el equipo en perfectas condiciones y con la mochila llena de ilusión y con el objetivo de que tanto los jugadores como la afición desplazada disfruten del momento porque estar ahí es un regalo para nosotros, trabajado, pero un regalo.

Están ya entre los cuatro mejores, pero es que su trayectoria ha sido impecable...

Sí, hemos eliminado a tres primeras y nos gustaría repetir para vernos el domingo en esa final y que nuestra afición se sintiera muy orgullosa de nosotros.

Ya lo deben estar, que el temporadón que están haciendo en liga es para quitarse el sombrero.

Sí, está siendo una gran temporada, por eso creo que esta eliminatoria es para pode disfrutarla, nosotros y los aficionados que se van a desplazar a Antequera, que van a ser unos 400 y nos van a ayudar mucho. Es salir a disfrutar pero sin olvidarnos de competir porque es lo que hacemos contra todos los rivales.

¿Qué espera del Cartagena?

Tiene una muy buena plantilla y un gran presupuesto. Es un equipo hecho para pelear por todos los títulos, pero como en liga lo tienen un poco más complicado (son quintos) esperamos que salgan con todo su potencial en esta Copa del Rey. Tienen una mezcla de jugadores nacionales y extranjeros con mucho nivel y, en el banquillo, un hombre clave como Duda. Es un equipo de primerísima línea, que tiene la presión de ganar, pero enfrente va a tener a un Peñíscola muy trabajado y peleón.

Ellos son fuertes, pero ustedes son los ‘matagigantes’ y eso también puede darles miedo a ellos.

No sé si miedo, pero sí que nos van a tener en cuenta porque saben que podemos hacerles daño. Estamos muy motivados y tenemos la ilusión de poder hacer algo grande en Antequera aunque ellos sean los claros favoritos.

Y, ¿cuál puede ser la clave de la eliminatoria?

Pues igual la tensión por ganar. Ellos la tienen porque están hechos para eso, pero nosotros saldremos a competir, disfrutar y, en general, a jugar como sabemos, que es lo que nos ha llevado hasta ahí, con un ritmo elevado y demostrando que, aunque somos de Segunda, sabemos jugar a esto.

No sé si es mucho preguntar si se ve en la final de domingo...

A mí no me gusta perder ni contra mi hijo en el pasillo de casa (bromea). Claro que soñamos con la final y con poder eliminar a otro trasatlántico como Cartagena en semifinales, pero sabemos que es muy complicado, por eso insisto en que es un momento para disfrutar porque no todo el mundo ha estado en una Final Four como estamos nosotros y es una experiencia más tanto para el club, como para la plantilla, el cuerpo técnico y toda la afición.

Sin ir más lejos, el año pasado la ganó un equipo de Segunda como era el Antequera, puede servirles de ejemplo, ¿no?

Sí, así es. Yo siempre digo que la Copa es una competición para los grandes, pero el año pasado hubo sorpresa con el Antequera y no se sabe qué puede pasar... La verdad es que lo hemos vivido todo con mucha intensidad e ilusión, viendo los sorteos de cada eliminatoria juntos, haciendo nuestras quinielas... y ahora es momento de disfrutar de la competición y de nuestra afición.

¿Imaginaba hacer una temporada como la actual, en la que están cerca de lograr el ascenso directo a Primera División?

Cuando llegué al equipo hace dos años, ya se me dijo que la idea era ascender. El año pasado estuvimos a punto de conseguirlo y para este se ha confeccionado una plantilla muy competitiva, que mezcla juventud y veteranía, y los resultados están acompañando. Estamos en una dinámica positiva, pero hay mucho trabajo detrás y, a falta de seis partidos, estamos en una situación privilegiada que solo una hecatombe podría enviar el trabajo al traste.

Quedan seis jornadas de liga después de esta Final Four y las afrontan con 14 puntos de ventaja respecto a Burela. Se da prácticamente por hecho, ¿no?

Esta es una semana para disfrutar y, cuando pase, volveremos a cambiar el chip y nos centraremos en la liga. De momento lo tenemos encaminado, pero aún ha de venir Burela a jugar al Municipal Juan Vizcarro y eso puede ser ya casi definitivo.