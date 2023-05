No pudo ser. Sara Sorribes, que había firmado una sensacional semana con cuatro victorias consecutivas, ha caído en la gran final del ITF W100 Madrid ante la serbia Danilovic por un contundente 6-2 y 6-3. Pese a la derrota, la tenista vallduxense ha recuperado sensaciones muy positivas después de una temporada con muchos problemas, entre otras cosas, debido a la lesión de larga duración que le apartó de las pistas.

Sorribes empezó concentrada y muy implicada al resto. De hecho, pudo romper en el primer juego pero se le escapó. La que no perdonó fue la serbia, que rompió en el cuarto juego del duelo (1-3), lo que le dio una mayor confianza y le permitió dominar a su antojo la primera manga. Con un nuevo break, sentenció el primer parcial con un 6-2 que ponía las cosas muy difíciles para la de Vall D'Uixó.

Y os ofrecemos las mejores imágenes de la final entre Olga Danilovic y Sara Sorribes. ¡¡Os esperamos en el III @ITFTennis W100 Open Villa de Madrid en 2024!! pic.twitter.com/LHmcA2R3Ec — Federación de Tenis de Madrid (@fedetenismadrid) 21 de mayo de 2023

Sin embargo, en el arranque de la segunda manga cambió la tendencia y Sorribes metió una marcha más para ponerse 2-0, rompiendo a cero y manteniendo a 30 para meterle el miedo en el cuerpo a Danilovic. No fue así, ya que la finalmente ganadora volteó el marcador y se puso 2-2. Ese quinto juego fue decisivo, Sorribes tuvo bola para llevárselo pero el 2-3 en contra le puso las cosas cuesta arriba. Con la ventaja, trató de reaccionar y luchó hasta el final, pero no pudo ante una firme Danilovic, que no ha perdido ningún set en Madrid, y cerró la final por 6-3.

No en vano, Sorribes compitió y firmó un excelente torneo que le deba dar confianza para sus siguientes retos.