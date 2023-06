La increíble historia de Sara Sorribes: de pensar en dejar el tenis a...

Sara Sorribes llegaba «con cero expectativas» a Roland Garros, a raíz de una lesión de seis meses. Y fue la penúltima en entrar de forma directa al cuadro final, pero ahora que por vez primera en el Grand Slam de tierra batida supera dos rondas, confiesa tener «la piel de gallina».

«Estoy muy feliz y muy orgullosa», manifestaba la valldeuxense (132ª del mundo), con una amplia sonrisa, tras derrotar a la croata Petra Martic (38ª), el jueves, por 6-4 y 6-1. Este triunfo le permitirá ingresar en el top-100, lo que le abre las puertas de jugar el Abierto de Estados Unidos, pues en Wimbledon ya tiene asegurada su presencia. Eso antes de medirse, este sábado, a la cuarta jugadora del mundo, la kazaja Elena Rybakina.

Echando la vista atrás

«Es que no me lo creo. Me encanta este deporte y tener la posibilidad de jugar muchos partidos, sintiéndome competitiva, es un regalo para mí», agregaba una Sorribes que recuerda que hace poco ni siquiera sabía si volvería a jugar al tenis. La jugadora de 26 años está feliz por estar recogiendo los frutos de su trabajo y reconoce estar asombrada por la serenidad con la que ha afrontado sus dos primeros duelos en París. «Estoy sorprendida con la forma en la que estoy manejando las emociones, en cómo he jugado estos dos partidos completos», admitió.

Con su salto en el ránking, Sara ganará en la tranquilidad por poder entrar en los torneos grandes, pero afirma que no se obsesiona.

Ahora, ante la número 4 del mundo

Respecto a su inminente duelo contra la última vencedora en Wimbledon, Sorribes aseguró que será «una maravilla». «Será un partido difícil», añadió. «Sabía que me tocaría una rival grande porque no soy cabeza de serie, pero será un partido bonito, para disfrutar», reforzó. «Ojalá tenga mis opciones», indicó la castellonense, única española que resiste en el cuadro individual, en París.

Adelante también en dobles

El idilio de Sorribes con Roland Garros, donde, junto a la checa Marie Bouzkova, también ha superado dos rondas, tras doblegar a la japonesa Eri Hozumi y a la noruega Ulrike Eikkeri (7-5 y 6-2).