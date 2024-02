La Premier se comprime. El Arsenal frenó al Liverpool (3-1) y le endosó la segunda derrota del campeonato, impidiéndole que se escapara. El cuadro londinense ha recortado la diferencia a sólo dos puntos. El gran beneficiado es el Manchester City, el vigente campeón, que podría ser el nuevo líder si vence en los dos partidos menos que ha jugado respecto a los dos primeros. Este lunes juega en el campo del Brentford.

El gran partido del Emirates Stadium se resolvió con feos goles, producto de graves errores defensivos más que forjados con brillantes acciones ofensivas. La zaga del Liverpool estuvo calamitosa toda la tarde. Bukayo Saka corrigió un grosero fallo al no saber cabecear un gran centro de Gabriel Martinelli, pero lo corrigió pronto (m. 14), al recoger un rechace de Alisson Becker a tiro de Kai Havertz, que se había colado con una facilidad pasmosa entre los centrales del Liverpool.

Dos jugadas cómicas

Virgil van Dijk, el capitán de los 'reds', no estaba donde debía en ese gol, pero en el segundo del Arsenal, en su afán por proteger el balón para que lo recogiera Alisson en su salida, chocó levemente con el meta -cargado por Martinelli- y lo dejaron suelto para que el brasileño anotara a puerta vacía (m. 67). Una acción similar a la más cómica y extraña que había generado el momentáneo empate del Liverpool. En el tiempo añadido del primer tiempo, Luis Díaz porfió por una bola que Saliba tambien protegía en beneficio de David Raya. Díaz lo tocó en dirección contraria a la portería, pero golpeó en la mano de Gabriel y se coló en el marco.

Reaparece Thiago

Jürgen Klopp había introducido tres cambios de golpe, pero no aportaron una mejora sustancial más allá de una presencia mayor en la parcela del Arsenal, que pudo engarzar algunos contraataques a partir de la expulsión de Ibrahima Konaté. Thiago Alcántara había reaparecido instantes antes, ausente del equipo desde el mes de abril. En una escapada en el tiempo añadido, Leandro Trossard disparó entre las piernas de Alison Becker, que estaba defendiendo el primer palo, y después de que rozara en Van Dijk. De nuevo los dos baluartes del Liverpool intervenían en una tarde nefasta mientras Mikel Arteta corría feliz por la banda del Emirates por mantener al Arsenal en la lucha por el título.

Desgracia y ridículo del Chelsea

Hace tiempo que el Chelsea se despidió de la lucha por el título y poco a poco va alejándose de Europa. Mauricio Pochettino no da con la tecla e Stamford Bridge. Está a 15 puntos del Aston Villa, que es cuarto, y a 13 del Tottenham, que defiende la plaza para la Europa League. Pochettino tuvo que escuchar el cántico 'You're getting sacked in the morning' ("Serás despedido por la mañana") que coreó su propia hinchada con el 1-4.

Después de encajar cuatro goles del Liverpool en Anfield, encajó otros cuatro en casa, frente al Wolverhampton, lo que no admite disculpa posible (2-4) para la plantilla más cara del mundo. Y no admite disculpa porque el cuadro azul se adelantó en el marcador con una bonita jugada que culminó Cole Porter (m. 19).

A partir de ahí empezaron las desgracias que condujeron al Chelsea al ridículo con dos autogoles. Tres minutos después igualó el Wolverhampton. El tiro de Matheus Cunha fue desviado por Thiago Silva y el centro de Aït Nouri lo introdujo Axel Disasi en su propia portería al filo del descanso.

El 1-2 se agravó en el segundo tiempo cuando los Wolves marcaron por su propio pie a través de Matheus Cunha tras una incursión de Pedro Neto por la banda y Matheus completaba luego el triplete al transformar un penalti que había cometido Malo Gusto sobre él. Thiago Silva firmó el 2-4 en un córner que no era consuelo posible.

El United, con firmeza

El Manchester United, en cambio, va capeando su irregularidad (12 victorias en 23 jornadas, con 9 derrotas) y, esta vez, batió con contundencia al West Ham en casa (3-0). Anda más cerca del Tottenham (seis puntos) para meterse en Europa que el Chelsea. Rasmus Hojlund abrió el marcador mediado el primer tiempo y Alejandro Garnacho lo multiplicó en el segundo (mins. 49 y 84). El West Ham chutó casi el doble de veces (22 a 12) pero sin peligro.

En el otro partido de la jornada dominical, el Nottingham Forest arañó un punto de su visita al Bournemouth (1-1) para ir escapando de la zona peligrosa. Justin Kluivert marcó pronto para el once local (m. 5) y Callum Hudson-Odoi restableció la igualdad antes del descanso (m. 45)