Dolor y emoción en la Marató bp: Así homenajearon a la atleta fallecida Alba Cebrián en Castelló

Una historia conmovedora que va más allá del deporte. Habían pasado dos horas, 52 minutos y 55 segundos del Marató bp cuando Alejandra Massa enfilaba la última recta para llegar a línea de meta. Llena de lágrimas, prácticamente derrumbada, tendía su mano a Fernando Cebrián, padre de su amiga íntima Alba Cebrián, atleta de les Alqueries fallecida de forma repentina el pasado mes de enero.

Fernando, padre de Alba Cebrián, se abraza con Alejandra. / KMY ROS

Por si fuera poco, Alejandra completó la gesta con victoria, siendo la primera española en cruzar la meta y sin apenas preparación. «De verdad, lo siento es que estoy muy emocionada», dijo momentos después de acabar, expresando sus sentimientos en memoria de Alba Cebrián: «Alba no ha muerto para mí. Sé que me está mirando desde el cielo y me está sonriendo.

Yo la he llevado dentro de mi corazón en cada kilómetro de la carrera y es la fuerza que me da cada día. Estoy muy emocionada». Además, Alejandra comentó que a pesar de la escasa preparación, ella era consciente de que tenía la capacidad para completar la prueba. Y vaya sí lo hizo. «Hay mucha gente que creía que no iba a terminar porque solo lo hemos preparado con un mes de antelación, pero yo sabía con la fuerza de Alba terminaría», confesó.

Uno de los factores que afectó a Alejandra fue el viento, pero ni las condiciones adversas frenaron a la atleta: «A pesar del viento que ha hecho he logrado cumplir mi objetivo. Ella me ha dado fuerzas desde el cielo, lo sé», finalizó visiblemente afectada, pero orgullosa por dedicar este maratón a su mejor amiga.

Una emotiva llegada a meta. / KMY ROS

Problemas de salud

El pasado 29 de enero, Alejandra cogió un tren desde Madrid para rendir su primer homenaje a Alba, quedando tercera en la Media Maratón de Castelló, superando los problemas de ansiedad que le habían impedido finalizar otras carreras: «Ella fue la que en esta época no dejó de creer en mí ni un solo momento. A partir de ahora subirá conmigo en cada carrera», dijo.