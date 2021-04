El grueso de la industria azulejera de Castellón se encuentra en un momento dulce, con crecimientos generalizados entre los fabricantes de recubrimientos cerámicos, de maquinaria y también de esmaltes y fritas. En este último caso, la patronal Anffecc ha corroborado la pujanza del sector, después de dos ejercicios consecutivos marcados, primero, por una caída natural de las ventas, y por el coronavirus, en el 2020.

Con el comienzo del presente curso las esmalteras provinciales están comprobando cómo se multiplican, sobre todo, los pedidos de los clientes nacionales y, en segundo término, de los foráneos, que ya han recuperado parcialmente el vigor comprador. Desde la patronal Anffecc recalcan que «países como Italia, Brasil, Portugal o Marruecos presentan de nuevo cifras en positivo durante los primeros meses del año, lo que indica que la economía internacional se va recuperando paulatinamente de la crisis padecida con motivo de la pandemia».

El balance del primer trimestre del año es calificado como «positivo» por la asociación de fabricantes de esmaltes y fritas, presidida por Joaquín Font de Mora, que ha conseguido ventas por valor de 373 millones de euros, con un incremento del 6,6 % con respecto a la facturación del primer trimestre del año pasado.

De esta cifra, 117 millones corresponden al mercado nacional, que sigue siendo el mejor cliente mundial de los esmaltes made in Castellón, con un incremento del 13,9%. Por su parte, la coyuntura en exportación también es alcista, con un montante total de 256 millones y una evolución positiva del 3,6% con respecto al primer trimestre de 2020. No obstante, desde el colectivo reseñan que «si bien estamos satisfechos con el incremento, el mercado internacional aún no se ha normalizado».

A falta de recuperación de algunos países prioritarios, Anffecc constata la incertidumbre que genera en el sector el alza de costes relativos a fletes y materias primas, una amenaza más para los márgenes de beneficio: «Al aumento de los costes del transporte de mercancías, que se están encareciendo entre un 20 y un 30%, ahora se suma que materias primas estratégicas también han subido sus precios entre un 10 y un 20%, con picos puntuales de algunas de ellas del 60%».