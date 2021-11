España está a punto de solicitar el primer pago de 10.000 millones de euros del fondo de recuperación diseñado para reactivar la economía europea. La vicepresidenta primera y ministra de economía, Nadia Calviño, ha confirmado este lunes que “en estos días” culminarán el proceso formal y cursarán la solicitud con el objetivo de que el dinero del fondo Next Generation EU llegue antes de finales de año. “Estamos terminando los procedimientos formales para poder hacer esa solicitud. Yo creo que España será de hecho el primer país que solicite el pago correspondiente al plan de recuperación gracias a que ya tenemos cumplidos los hitos y los objetivos requeridos para este primer pago semestral”, ha explicado Calviño a su llegada a la reunión del Eurogrupo.

Según Calviño, España ya cumple con los 52 hitos y objetivos requeridos por Bruselas para autorizar el desembolso del primer pago de 10.000 millones que se sumará al anticipo de 9.000 millones (13% de los subsidios) que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez recibió a finales de agosto. El último obstáculo antes de presentar formalmente la solicitud pasa porque Madrid y Bruselas firmen el acuerdo operativo con el Ejecutivo comunitario. Un paso que, según Calviño y el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, estará listo en los próximos días.

Se trata del documento técnico, que deben firmar todos los gobiernos, y que detalla cómo se realizará la supervisión trimestral o las visitas de los técnicos comunitarios para evaluar que España cumple lo prometido en los planes de recuperación. “Como tal no incluye nuevos requisitos sino detalles sobre la implementación de los hitos y los objetivos descritos en la decisión de implementación del Consejo”, explica un portavoz comunitario. Con la firma estampada, España podrá realizar oficialmente la petición del pago. Posteriormente, la Comisión Europea tendrá un plazo de dos meses para evaluar la solicitud y el comité económico y financiero del Consejo -que reúne a representantes económicos de los Veintisiete- un mes adicional para aprobar el pago.

Sin fecha concreta

Si se agotan estos plazos significa que España no recibirá el desembolso hasta los primeros meses de 2022. Aunque Calviño confía todavía en que la financiación llegue antes de finales de este año, desde el Ministerio de Economía han quitado hierro a un eventual retraso alegando que no supondría ningún problema financiero. “Es un tema de contabilidad financiera, de cuándo entran los ingresos y se contabilizan en caja. No tiene más que eso”, aseguran fuentes del ministerio.

Además de participar en el Eurogrupo, Calviño también ha participado en un debate sobre el presupuesto europeo y se ha reunido con la vicepresidenta y responsable de competencia del Ejecutivo comunitario Margrethe Vestager, con quien ha abordado el proceso de autorización de las ayudas públicas al Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transición Económica (PERTE) del coche eléctrico. España considera que el trabajo en los últimos meses ha sido “intenso y fructífero” y que el tema “está bien encauzado de forma que podamos cumplir nuestros objetivos y lanzar los principales elementos de este importante PERTE estratégico antes de final del año, tal y como habíamos previsto”.

En cuanto a las nuevas previsiones de crecimiento de otoño que presentará la Comisión Europea este próximo jueves, Calviño ha admitido que en los últimos meses se han registrado revisiones al alza y a la baja por parte de distintos organismos. “En este tipo de contextos marcados por la incertidumbre lo más importante es la prudencia y por eso el Gobierno de España ha preparado los Presupuestos Generales del Estado tanto para 2021 como para 2022 sobre la base de la prudencia”, ha insistido subrayando que, incluso en un escenario macroeconómico menos favorable, España está “en línea para cumplir los objetivos de reducción del déficit y de la deuda ya desde 2021.

“Desde el Gobierno tomamos las decisiones sobre la base de la prudencia y estamos siguiendo muy atentamente todos los indicadores económicos para tener el pulso diario de la situación económica en nuestro país. El indicador más relevante en este sentido es el del mercado de trabajo que está teniendo una evolución muy positiva y nos confirma que la recuperación económica está en marcha, que es muy intensa y que va de menos a más en el curso del año y se acentuará, se intensificará esa recuperación económica en 2022”, ha descrito Calviño. La reunión del Eurogrupo también permitirá a los ministros de la Eurozona debatir sobre la recuperación y la evolución de la inflación y los precios de la energía así como mantener un primer debate sobre la revisión de las reglas del pacto de estabilidad y crecimiento.