El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, percibió una retribución de 2,13 millones de euros en 2022, mientras que el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, cobró 3,94 millones de euros.

Así lo ha comunicado la entidad financiera este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

La retribución total de Goirigolzarri no es estrictamente comparable con el ejercicio precedente -cuando percibió 1,69 millones- dado que en 2021 pasó de ser presidente de Bankia, en el arranque del ejercicio, a presidente de CaixaBank, a partir de abril de aquel año, como consecuencia de la fusión entre ambas entidades.

De la cuantía total devengada por el presidente del banco en 2022, un total de 1,65 millones de euros corresponden a remuneración fija, 383.000 euros a variable y 103.000 euros a otros conceptos (básicamente a primas de seguro de salud y de seguro de vida).

En cuanto a Gortázar, en 2021 percibió 3,89 millones, por lo que el salario ha crecido un 1,28%.

De esta remuneración total, 2,26 millones de euros corresponden a la retribución fija, que se mantiene sin variación en los últimos cuatro años, en tanto que 1,08 millones de euros se corresponde a la retribución variable.

Además, cuenta con una aportación de 514.000 euros al sistema de ahorro a largo plazo y otros 78.000 euros en otros conceptos.

Respecto a la remuneración del Consejo de Administración de CaixaBank, se situó en 9,72 millones de euros en 2022, un 3,28% más que en 2021, cuando ascendió a 9,44 millones.

Aumento salarial

Por otra parte, de cara a 2023 el consejo de administración de CaixaBank propondrá a la Junta General de Accionistas, que se celebrará el próximo 31 de marzo, un aumento del 5% de la retribución de los consejeros ejecutivos, es decir, de Goirigolzarri y de Gortázar, en línea con la estimación al alza de la remuneración media de la plantilla de la entidad para el presente ejercicio de acuerdo con criterios de mercado.

Así pues, la retribución fija del presidente de CaixaBank para 2023 será de 1,73 millones de euros, y el objetivo de variable se situará en 336.000 euros.

En cuanto al consejero delegado, la retribución fija será de 2,37 millones y el variable se situará en 954.000 euros, mientras que la aportación al sistema de ahorro a largo plazo será de 525.000 euros.

En la documentación remitida a la CNMV, el banco alega que el consejero delegado no ha tenido incrementos retributivos desde 2019, cuando se incrementó la aportación a esquemas de previsión no consolidados, pero se le mantuvieron la retribución fija y el objetivo de variable. En el caso de Goirigolzarri, su salario se fijó en el momento de la fusión con Bankia, y no se había modificado desde entonces.

En la información publicada por el banco, se recoge, además, que la remuneración media de los empleados de CaixaBank subió un 6,25% en 2022 con respecto a 2021.

Por su parte, la alta dirección de CaixaBank percibió 14,35 millones de euros en 2022, por debajo de los 15,28 millones de euros del ejercicio precedente.

En cuanto a la remuneración por pertenencia al consejo y sus las comisiones, también se ha propuesto un aumento a la Junta General de Accionistas, ya que el banco alega que no se había actualizado desde 2015.

La cifra máxima de remuneración del conjunto de consejeros para 2023 subirá un 5%, hasta los 3,07 millones, frente a los 2,73 millones distribuidos en 2022 entre los consejeros (si bien la cifra máxima autorizada para ese año estaba fijada en 2,92 millones).