¿Qué son los criptoactivos? Las claves del nuevo marco legal europeo sobre criptomonedas

La vía libre del Parlamento Europeo a la regulación en el Mercado de Criptoactivos (MiCA) abre una nueva etapa de expectativas tanto para empresas del sector como para los potenciales clientes o inversores. Se espera que en un plazo de 18 meses sea posible que la banca tradicional pueda ofrecer productos financieros y de inversión basados en criptomonedas. La idea del Parlamento Europeo es ofrecer seguridad jurídica con un marco regulatorio común para todo el ecosistema financiero que se da alrededor de Blockchain (cadena de bloques) y las criptomonedas.

El objetivo es establecer las reglas de juego para los usuarios, prestadores de servicios y demás entes relacionados y evitar los problemas de seguridad causados por los intermediarios. La normativa también servirá para combatir el blanqueo de dinero al identificar a los propietarios de criptomonedas y rastrear sus operaciones. Las firmas de inversión en criptomonedas reciben el marco legal con cierto alivio, al entender que una marco legal claro tiende a poner barreras de entrada en el sector y consolidar la posición de los operadores más solventes. Por criptoactivos se entiende todas las representaciones digitales de valores y derechos que pueden almacenarse y transferirse electrónicamente utilizando una tecnología DLT (Distributed Ledger Technology), generalmente las asociadas a Blockchain y que impulsan los nuevos desarrollos de la web3, el siguiente gran paso en la evolución de internet en el que nadie en concreto es propietario de las plataformas de servicios.

1. ¿Cuándo entra la vigor el MiCa?

Después de ser aprobado por el Parlamento Europeo, el reglamento MiCa de regulación de las monedas digitales entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el 'Diario Oficial de la Unión Europea' (DOUE), aunque se prevén diferentes plazos para la entrada en vigor total de MiCa: Las disposiciones establecidas en el Título III y el Título IV se aplicarán a partir de 12 meses después de la fecha de entrada en vigor. En su conjunto, este Reglamento se aplicará a partir de 18 meses después de la fecha de entrada en vigor.

2. ¿Qué supone el Reglamento MiCa para las entidades financieras?

Para las entidades financieras, esta nueva regulación MiCa supone una oportunidad para expandir sus servicios y ofrecer de forma segura a sus clientes una mayor variedad de activos, incluyendo criptomonedas. Podrán ofrecer servicios de criptomonedas a sus clientes tras pedir autorización al Banco de España con una antelación mínima de 40 días. Esos servicios podrán ser productos financieros de todo tipo, desde depósitos en bitcóin, por ejemplo, hasta servicios de cambio de monedas digitales a divisas de curso legal. En este tipo de proyectos, el BBVA y el Santander trabajan desde hace tiempo.

3. ¿Cualquier empresa puede vender criptomonedas?

No. Las nuevas personas jurídicas y empresas que quieran empezar desde cero ofreciendo servicios de compraventa y otro tipo basados en criptomonedas deberán solicitar una autorización especial como proveedor de servicios de criptoactivos al Banco de España, que deberá comprobar la solvencia de la firma y el cumplimiento del reglamento. Una vez concedida, la autorización no tendrá carácter permanente y podrá ser retirada cuando se deje de cumplir con los requisitos exigidos para su obtención, cuando no se haga uso de la misma en los siguientes 12 meses desde la concesión o cuando no se presten los servicios autorizados durante 9 meses consecutivos.

4 .¿El nuevo marco legal ofrece más garantías para los compradores de criptoactivos?

Tras la bancarrota de FTX y las dificultades de empresas que destinaban las inversiones de los compradores de criptomonedas a inversiones de riesgo, se establecen una serie de obligaciones que deben cumplir los proveedores de criptoactivos de cara a garantizar los fondos de los usuarios de sus plataformas. Es el equivalente a las garantías de capital y solvencia que tienen que cumplir los bancos. Existirá la obligación de contar con procedimientos efectivos para la detección, gestión y revelación de posibles conflictos de interés. Por otro lado, deberán identificarse claramente los propietarios de las firmas intermediarias por lo que los clientes podrán ejercer sus derechos y reclamar de manera efectiva si se producen conflictos de intereses. Los servicios de reclamación y queja deberán ser similares a los que existen con la banca convencional.

5. ¿Será posible invertir en empresas de otros países?

MiCA deberá permitir a los prestadores la prestación transfronteriza de servicios dentro del ámbito de la Unión Europea mediante la comunicación a la autoridad competente. La autoridad competente del Estado miembro de origen, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la información comunicará esa información al punto único de contacto de los estados miembros anfitriones, a la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) y a la EBA (Autoridad Bancaria Europea). Tras ello, la autoridad competente del Estado miembro que concedió la autorización informará al proveedor de servicios de criptoactivos sin demora y los proveedores de servicios de criptoactivos podrán comenzar a ofrecer servicios de criptoactivos en un estado miembro distinto de su Estado miembro de origen a partir de la fecha de recepción de la comunicación mencionada o, a más tardar, 15 días naturales después de haber presentado la información mencionada.

6. ¿Qué opinan los actuales operadores de criptomonedas ante el nuevo marco legal?

Javier García de la Torre, director de Binance España y Portugal, opina que "MiCA aportará claridad regulatoria a uno de los mayores mercados del mundo, haciendo de la UE, y de España, un lugar aún más atractivo para que las empresas Web3 innoven y atraigan talento". En Binance piensan que estas reglas del juego van a dinamizar la actividad de las cripto exchanges o casas de cambio. "Haremos los cambios necesarios en nuestro negocio en los próximos 12-18 meses para cumplir plenamente con la regulación, proteger a los usuarios y apoyar la innovación", ha explicado García.

Bit2Me, empresa registrada en el Banco de España y con sede en España, también se ha mostrado esperanzada con la reactivación del sector tras unos meses de excesivos altibajos en las cotizaciones. Participada por Inveready Venture Capital, un fondo más de 1.000 millones de euros en activos bajo gestión, se muestra favorable al establecimiento de normas comunes y procedimientos para todos los operadores, con lo que se debería "aumentar la confianza que tanto instituciones como clientes privados tengan con las empresas del sector cripto y blockchain". Para Joâo Augusto Teixeira, Chief Compliance Officer de Bit2Me, uno de los elementos fundamentales es el marco legal exigido en "medidas de prevención de abusos de mercado y situaciones que afecten a la integridad del mercado".