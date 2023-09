En pleno repunte de la inflación, la gran distribución descarta que los precios de la cesta de la compra vayan a vivir una bajada sino se produce antes una reducción de otros costes como el del carburante o las materias primas. Ese ha sido uno de los mensajes lanzados por los dirigentes de la patronal mayoritaria de este sector a nivel valenciano (Asucova, a través de su director general Pedro Reig) y su equivalente a nivel nacional, Asedas (con su director general Ignacio García a la cabeza) durante el encuentro que se ha celebrado esta mañana en la sede de la CEV para presentar el informe 'Supermercados de proximidad en la Comunitat Valenciana'.

Durante su intervención, García ha señalado que reducir el alza de los costes de los alimentos está "fuera del poder de la cadena alimentaria", ya que este encarecimiento viene derivado de otros factores como "un crecimiento histórico de los carburantes que no bajan o de algunas materias primas, que tampoco bajan". "Si eso no se corrige no habrá bajada", ha remarcado antes de señalar que la competencia que se vive en el sector de la distribución "en un momento de preocupación" para la ciudadanía por las subidas inflacionarias está permitiendo tener "precios más eficientes".

Eso sí, tanto García como Reig ha remarcado la necesidad también de llevar a cabo reducciones tanto de normativas como de algunos impuestos para ayudar a rebajar el impacto de estos costes en los precios para los consumidores. En este sentido, García ha llamado a seguir el camino de la Unión Europea y "evitar una regulación donde se pueda", así como a agilizar los trámites burocráticos "confiando más en el sector". En esta misma línea, Reig ha enfatizado la necesidad de revisar gravámenes como el del plástico de un solo uso o el de las grandes superficies comerciales y modificar "el anteproyecto de ley del comercio que se quedó a las puerta del trámite parlamentario, porque creemos que puede tener mejoras".

Modelo "equilibrado y variado"

Respecto al propio informe, Reig ha hecho una síntesis de la situación en la que se encuentra la distribución alimentaria, que en la Comunitat Valenciana se muestra con "un modelo extenso, equilibrado y variado". Así, ha remarcado que en los últimos tres años y medio se han abierto por parte de estos actores más de 330 nuevas tiendas en la autonomía, un ritmo de aperturas que se "ha ralentizado este año" -solo 40- aunque la superficie media de los nuevos establecimientos ha logrado superar ya los 800 metros cuadrados.

Asimismo, Reig ha enfatizado la "apuesta por la renovación" que se está dando en las tiendas que junto a la "cobertura" de las mismas permite que hoy el 97,6 % de la población valenciana tenga acceso directo a uno de estos establecimientos de gran consumo alimentario. Ello muestra, ha añadido García, "la vocación de proximidad" del sector, con especial preocupación por "las zonas rurales" y por reducir "la movilidad de los consumidores" cuando van a comprar para ayudar con esas menores emisiones al medioambiente.

Colaboración público-privada

En el encuentro también han estado presentes el presidente de la CEV, Salvador Navarro, quien ha destacado que las empresas del sector ofrecen "un empleo de calidad y calidad en su servicio". Además, ha pedido a la Administración que "escuche, esté atenta y sea ágil", apostando por la colaboración público-privada. El guante ha sido recogido por la directora general de Comercio, María Isabel Sáez, que ha abogado también por esa unión y ha prometido ayudar a las empresas eliminando leyes y una fiscalidad "que nadie pidió".