El ministro Planas se cierra en banda a bajar el IVA al pescado como le reclamaba el sector

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se cierra en banda a la bajada del IVA del pescado. Es lo que ha respondido este viernes Luis Planas a la reclamación del sector pesquero sobre la bajada del impuesto a los productos pesqueros. Representantes del sector de la pesca se han reunido con el ministro, pero la misma no ha transcurrido como esperaban ante la negativa del socialista de rebajar el IVA al pescado. Planas considera que ese no es el camino a seguir para fomentar el consumo de este tipo de productos, sino que hay que apostar por las campañas de promoción. El sector no ha tardado en responderle que su decisión es un error.

"Pensamos que para potenciar el consumo de pescado lo mejor es hacerlo vía de la promoción y de la creación de valor, más que por el IVA a cero del pescado", ha asegurado Planas al término de la reunión con el sector pesquero.

De esta forma, el titular del ramo ha explicado que esta caída del consumo está vinculada "claramente a cambios en los hábitos y preferencias alimentarias o a los modos de preparación" y anuncia que el Gobierno llevará a cabo nuevas campañas de explicación y de promoción en el marco de "Alimentos de España".

Además, el ministro de Agricultura también ha propuesto al sector pesquero durante esta reunión que, a través de las organizaciones de productores pesqueros u otros instrumentos, se lleve a cabo una cooperación público-privada.

Al encuentro han asistido representantes de la patronal de armadores Cepesca, la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras, la patronal de empresas de acuicultura (Apromar) y la federación que agrupa a las pescaderías, Fedepesca.

El ministro Luis Planas saluda a los representantes del sector pesquero este viernes. / FERNANDO VILLAR / EFE

"Se equivoca"

El secretario general de Cepesca, Javier Garat, cree que el Gobierno se "equivoca" a la hora de no eliminar el IVA de los productos pesqueros. "Estamos convencidos de que la eliminación del IVA sería fundamental para cambiar la tendencia del consumo de pescados y mariscos en España", ha indicado.

"Somos conscientes de que la eliminación del IVA no es un tema de su competencia, que es del Gobierno y más del Ministerio de Hacienda, pero no vamos a bajar los brazos y seguiremos pidiéndolo como llevamos haciéndolo años, y no nos cansaremos hasta que lo consigamos", ha recalcado.

No obstante, Cepesca ha celebrado el anuncio de la campaña de promoción, que se realizará por parte de "Alimentos de España" en colaboración también con el sector, ya que podría "animar a los consumidores a volver a la dieta pesco-mediterránea".

En la misma línea se ha pronunciado la directora general de la Federación Nacional de Pescaderías Tradicionales (Fedepesca), María Luisa Álvarez, que ha reiterado que las pescaderías "no van a cesar en solicitar la eliminación del IVA".

"La fiscalidad saludable es un derecho de los españoles para garantizar la alimentación saludable. Hemos trasladado a Planas que hemos perdido un tercio de las pescaderías españolas tradicionales desde 2007. Somos ya menos de 10.000 cuando éramos 15.000", ha cifrado, recalcando que se trata de "una red única en el mundo que ha permitido también que los españoles sean grandes consumidores de productos pesqueros".

Decepción en la provincia

En la provincia de Alicante tampoco ha sentado nada bien la decisión del ministro de no responder a la reclamación del sector de bajar el impuesto. España aplica para el pescado y carne frescos un 10 % de IVA (tipo reducido), frente al 5,5 % de Francia, el 7 % de Alemania o el 4 % de Italia. El sector y las organizaciones de consumidores, así como la oposición, lleva tiempo reclamando al Gobierno el tipo superreducido del 4 % para el pescado, como tienen otros alimentos de primera necesidad, como la fruta, la verdura y los quesos. "Parece que para el ministro el pescado no es un alimento básico", ha lamentado el secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante, Juan Mulet.

Todo, tras la espectacular caída de consumo del pescado por los altos precios que tienen en los supermercados. El consumo actual se sitúa en 18,53 kilos por persona y año en los hogares españoles, cuando en 2013 estaba en 27,2 kilos por persona.

Según los cálculos realizados por el sector, la rebaja del 10% al 4% del IVA para los productos pesqueros supondría una merma en la recaudación de IVA de menos de 500 millones de euros, cifra que se vería compensada con la disminución del incremento del gasto sanitario por enfermedades relacionadas con una mala alimentación.

En la provincia lamentan la asfixia en la que se encuentra la pesca de arrastre, la mayoritaria, tras el recorte por parte de la Unión Europea (UE) en los días para salir a faenar que será de 45, en lugar de los 15 que se calculaban inicialmente, pasando de poder pescar 240 días al año a tan solo 125, la competencia desleal del pescado marroquí o la caída de consumo por el alto precio del pescado en los mercados.

Capturas en alta mar de un barco que practica la pesca de arrastre en la provincia en una foto de archivo. / AXEL ÁLVAREZ

Comisario de Pesca

Por otro lado, Planas ha señalado que en la reunión ha coincidido con el sector pesquero a la hora de solicitar que haya un Comisario Europeo de Pesca como hace unos años. "Se ha planteado que sería bueno que tuviéramos un Comisario de Pesca o eventualmente de Pesca y Agricultura, porque en ocasiones su ausencia ha dificultado la toma de decisiones en la Comisión Europea", ha indicado.

De cara a las próximas reuniones en el seno de la CE, el ministro de Agricultura le parece "muy importante" el cambio de orientación de la UE de que si se quiere hacer "una pesca más sostenible que sea rentable", apostando por la sostenibilidad medioambiental y la económica.

Un momento de la reunión en el ministerio. / FERNANDO VILLAR / EFE

Además, Planas comparte con el sector pesquero que se den las mismas reglas de juego para todos los países, ya que "muchas flotas en el mundo no tienen las características de la pesca europea". "Tenemos que defender a nuestros pescadores en esa actividad, pero también tenemos que defender nuestros productos. Y, evidentemente, tienen unos costes y unas características que son diferenciados y tiene costes superiores", ha recalcado.

Por otro lado, el titular de Pesca abordará con la CE el acuerdo pesquero con Guinea-Bissau, que concluye el próximo 14 de junio, por lo que se hará "todo lo posible para intentar que no se interrumpa la actividad pesquera española en aquella región" y que se pueda prolongar por un año la actividad hasta la aprobación del nuevo protocolo.

Respecto a la opinión de la abogada general de la UE de anular el acuerdo de pesca con Marruecos conocida este jueves, Planas ha eludido pronunciarse y tomar posición. "Estamos en contacto estrecho con la Comisión y con el Consejo para responder a cualquier escenario, en el sentido que fuere, que pueda surgir de la sentencia que deberá dictarse en los próximos meses", ha recalcado.

Cambio de rumbo

El sector pesquero español ha reclamado un cambio de rumbo en las políticas de la Unión Europea, tanto pesqueras como medioambientales, que no paran de "machacar" a la flota nacional. "Hemos reclamado un cambio de rumbo en las políticas de la Unión Europea, tanto la política pesquera como la política medioambiental. Hay una obsesión medioambiental reflejada en el Pacto Verde, en la estrategia de biodiversidad de la Comisión Europea que no para de machacarnos", ha indicado el secretario general de Cepesca, Javier Garat, en la rueda de prensa posterior a la reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Garat ha recordado que las normativas europeas están poniendo "al límite" al sector pesquero español y europeo. "Nos tienen en una situación realmente compleja. Están poniendo en peligro la pesca y la soberanía alimentaria de la Unión Europea, por eso nos hemos solidarizado con los agricultores y los ganaderos", ha insistido, tras apoyar la manifestación agraria del pasado 26 de febrero en Madrid.

"Los pescadores temen más los temporales en tierra, la burocracia, que los temporales en el mar. Y eso es la triste realidad. Por eso los pescadores, los armadores y toda la cadena de valor está bastante harto de ser desprestigiados por parte de determinadas personas en Bruselas que no tienen conocimiento de la economía real y que parece que les da exactamente igual", ha criticado Garat.

De esta forma, el directivo español ha reclamado al ministro Luis Planas nuevas ayudas para afrontar la crisis provocada por las guerras, por la inflación y el covid.

La pescadería de un mercado. / LA PROVINCIA / DLP

Fraude del etiquetado

Otra de las reivindicaciones del sector pesquero es que se pongan en marcha "actuaciones contundentes" para evitar el fraude en el etiquetado y en la presentación de los alimentos vegetales que imitan al pescado como ha hecho recientemente Italia con una Ley que lo prohíben. "En España queremos que también se haga algo parecido y el ministro se ha comprometido a actuar y a estudiar seriamente la situación", ha avanzado.

Durante el encuentro, también han reclamado un plan promoción para el sector y de la profesión, ya que tienen un "serio problema" con el relevo generacional y ayudas al desguace, entre otras peticiones.

Por su parte, la directora general de la Federación Nacional de Pescaderías Tradicionales (Fedepesca), María Luisa Álvarez, ha reclamado que se les exonere de algunas trabas y exigencias burocráticas como están exoneradas las empresas de hostelería.

Además, también han solicitado que se les exonere en el anteproyecto de Ley del Desperdicio Alimentario de la obligación de llevar un plan de desperdicio.