Mazón, sobre la opa de BBVA a Sabadell: "Es una operación en contra de Alicante y de la Comunidad Valenciana"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha rechazado de plano y de forma muy contundente la opa hostil del BBVA sobre el Sabadell, que considera que ataca a los intereses de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana.

"Estamos absolutamente en contra de esta operación", ha asegurado de forma tajante el jefe del Consell, tras conocer la decisión de la entidad presidida por Carlos Torres. Así, a su juicio "es una operación que destruye valor, es una operación que destruye trabajo, es una operación que destruye territorio, que destruye competencia y es una operación en contra de la provincia de Alicante, en contra de la Comunidad Valenciana, en contra del consumidor".

En este sentido, cabe recordar que la fusión por absorción supondrá que Alicante dejará de ser la sede social del Sabadell –la del BBVA está en Bilbao-, que desde su llegada en octubre de 2017 ha supuesto ha servido de foco de atracción para la llegada de otras empresas y ha contribuido a posicionar a la ciudad en el panorama empresarial y financiero.

Además, la entidad heredera del negocio financiero de la CAM aún conserva dos centros corporativos en la ciudad, en los que trabajan más de 500 empleados, sobre los que ahora pende la incertidumbre.

"No tiene ningún sentido, no aporta absolutamente nada nuevo y forma parte, ya no solamente de un fondo contra el que ya nos hemos manifestado, sino de unas formas absolutamente soberbias e intolerables", ha añadido presidente valenciano.

Pero Mazón ha ido más allá y ha llamado a la movilización para frenar la OPA. "Espero que la sociedad alicantina y la sociedad de la Comunidad Valenciana reaccione en consecuencia y que consigamos entre todos que esta operación no se culmine", ha asegurado de manera muy tajante.

El presidente de la Generalitat ya había expresado su preocupación por la posible absorción del Sabadell por parte de BBVA y, de hecho, se felicitó tras conocer que el consejo de administración del banco con sede en Alicante había rechazado la propuesta. Los argumentos eran los mismos, la pérdida de compentencia en el sector y la defensa de las entidades "comprometidas" con el territorio, en referencia al papel que ha jugado la presencia de la sede en Alicante.

De mismo modo, también el alcalde de Alicante, Luis Barcala, acogió con satisfacción la negativa de los consejeros del Sabadell y brindó su apoyo a la entidad para que mantuviera su sede en la ciudad