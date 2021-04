El exportavoz de Ciudadanos en las Corts, Toni Cantó, no descarta volver a la Comunitat Valenciana en un horizonte no demasiado lejano, para las próximas elecciones autonómicas. Excluido de las candidaturas de Isabel Díaz Ayuso a la espera del recurso presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional, cuya resolución se espera para este viernes, Cantó, un fichaje de Pablo Casado y Teodoro García Egea para integrarse en las listas de Díaz Ayuso, asegura en una entrevista que no descarta que en el futuro pueda liderar alguna candidatura del PP en la Comunitat Valenciana.

Preguntado en 'Estado de Alarma' por el presentador Javier Negre si podría ser candidato autonómico con el PP en la Comunitat Valenciana, a las Corts o al Ayuntamiento de Valencia, Cantó responde. "Es mi tierra y donde se me requiera o donde yo vea que puedo ser útil o se me diga que puedo ayudar, estaré".

Afirma que el hecho de haber dejado "huérfanos" a casi medio millón de valencianos que le dieron su voto hace menos de dos años, es lo que peor lleva. "Me cuesta", responde. "Mi compromiso es que voy a seguir pendiente de todo lo que ocurra en la Comunitat Valenciana y ayudando en todo lo que pueda para que ocurra allí", señala.

Cantó añade que le duele mucho cómo está "maltratando a la Comunitat Valenciana el socialismo y el nacionalismo y añade que la comparación con Madrid es sangrante" y añade que espera "contribuir para que haya un gobierno libre y de progreso".

"Me comprometí con los valencianos pero deje de creer en el partido en el que estaba y considero que lo justo era entregar el escaño por ese contrato que firme con los valencianos", añade.

También asegura que le encantaría ser diputado en la Asamblea de Madrid, aunque el TSJ de Madrid ha tumbado su candidatura y desliza que tiene ganas de formar parte del Gobierno de Madrid porque siempre ha estado en la oposición.

Las palabras de Cantó se producen justo en un momento en que incluso entre algunas voces del PP de la ciudad de Valencia empieza a circular la idea de que el exlíder de Ciudadanos pueda ser el preferido por Génova para ser el cartel electoral en el futuro.