Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ha comparecido este jueves para responder a Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado a la cúpula de querer destruirla "sin pruebas" en medio de la crisis desatada en el partido tras saberse que la cúpula del partido contrató detectives para investigar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid para buscar vínculos de corrupción, anunciando que abrirá un expediente a Ayuso y que pondrán el caso en manos de los abogados "sin descartar nada".

"En septiembre, el PP recibió información sobre Isabel Díaz Ayuso, y conocimos que esta información estaba en manos de la oposición y otros medios. El presidente Pablo Casado convocó a Isabel Díaz Ayuso en su despacho. Mi obligación como secretario general era cercionarme de la verdad. De esta forma, y haciendo partícipe en todo momento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, iniciamos el protocolo que se sigue en todos los casos", ha asegurado García Egea.

"No hemos recibido ninguna aclaración de Isabel Díaz Ayuso. Este partido no contactó con ninguna agencia de detectives ni ha elaborado ningún dossier contra Ayuso, ni hemos imputado la comisión de ningún delito", ha añadido. "Desde que se recibieron estas informaciones, lo único que recibió esta organización es una campaña de insultos y calumnias a los que no hemos querido responder. Ataques injustos. Estos meses solo hemos pedido a Díaz Ayuso colaboración leal, pero ella ha vertido acusaciones gravísimas contra el partido y contra su presidente".