El 'y tú más' sobre la corrupción se instala en el ring de Twitter

La confirmación de la sentencia sobre los ERE en la Junta de Andalucía socialista ha agitado las redes sociales con vehemencia. Y hasta ha mostrado a políticos del PSOE y del PP subidos al ring de Twitter para lanzar duras acusaciones o jugar al ‘y tú más’.

Uno de los políticos de confianza de Juanma Moreno, el antequerano José Ramón Carmona, se indignó por las masivas apariciones socialistas para defender a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Lo hizo hasta el punto de asegurar que "si Espadas gobernara, haría lo mismo". "Tras leer y escuchar a tantos defender lo indefendible, lo tengo claro. Si Espadas o cualquiera del PSOE gobernaran de nuevo en Andalucía, volverían a hacer exactamente lo mismo que hicieron. Crearían de nuevo otro sistema como el de los ERE. ¿Alguien lo duda? Ah, otra cosa. Como andaluz no voy a pedir perdón a los dirigentes de mi tierra, que crearon un sistema fraudulento por el que se creyeron invencibles. Lo digo porque después de la arrogancia con la que se han tomado la sentencia de los ERE, me da que es lo siguiente que pedirán", señaló este miembro de la Mesa del Parlamento de Andalucía que, además, es el número 3 de Elías Bendodo en la dirección provincial del PP de Málaga.

Carmona también se pronunció sobre el apoyo mostrado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al PSOE andaluz: "Lo único que ha dicho Pedro Sánchez del mayor fraude de dinero público de una Administración en Europa, que debía ser para los parados y acabó siendo para, como ellos le llamaban, ‘un fondo de reptiles’, es que la sentencia es justos por pecadores. Me lo cuentan y no me lo creo", añadió Carmona.

Las palabras de Sánchez fueron interpretadas con el sarcasmo que le caracteriza por la fundadora de UPyD y exdirigente socialista Rosa Díez: "Los justos son los parados a quienes la trama corrupta del PSOE defendida por Pedro Sánchez robó más de seiscientos millones. Los pecadores son los condenados y quienes los defienden".

El vicesecretario de Organización del PP y ‘mano derecha’ de Feijóo, el gallego Miguel Tellado, usó igualmente bastante munición: "No respetan nada. Ni la justicia, ni la decencia, ni la más mínima ética política... Ahora indultarán a Griñán. Porque para el PSOE las instituciones del Estado están a su servicio".

Curiosamente, el portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Josele Aguilar, tiró de hemeroteca para recordar que hace tres años Feijóo defendió a Griñán asegurando que no es un corrupto: "A ver, para toda la horda que, como siempre, habéis salido con todo tipo de insultos e improperios, simplemente deciros que yo, de Pepe Griñán, comparto el criterio y la valoración de vuestro Alberto Núñez Feijóo". Y al insistir en la inocencia del político, Aguilar se expresó así: «No sé de nadie, del PSOE o de fuera, que no haya calificado siempre a Pepe Griñán como una persona íntegra. No solo no se llevó un céntimo, sino que tampoco participó en el reparto de ayudas Y es condenado a seis años por malversación. Se ha hecho otra cosa, Justicia creo que no», apuntó el abogado malagueño.

Un miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, el cántabro Pedro Casares, recurrió al ‘y tú más’ para responderle al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien tras la condena a Chaves y Griñán dijo que "ningún partido ha robado tanto a las arcas de españoles como PSOE". Así, Casares recordó que "Almeida ha sido portavoz del PP, partido condenado por corrupción, por financiación ilegal y por el pago de su sede en la calle Génova con dinero negro". "Debería pensar mucho lo que dice antes de hablar de los demás", añadió.

En el resto de fuerzas políticas se produjeron reacciones de lo más variadas. La portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Macarena Olona, se rebeló contra la intervención de la nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría. Y, tras referirse a ella como «Portavoz del Gobierno de España", le afeó que justificara "la condena penal por los ERE del PSOE». "Así se construye un indulto. Sin decencia alguna", dijo Olona.

En las filas de Cs, se recordó por activa y por pasiva que una propuesta del partido liberal posibilitó que Chaves y Griñán dejaran en 2015 de tener un sueldo público.

El portavoz de la refundación, diputado y líder en Málaga, Guillermo Díaz, reaccionó a las declaraciones en las que Espadas defendía como "un procedimiento que perseguía un fin social" a los ERE: "Los Robin Hood del Sur los llamaban. Robaban el dinero de los parados para dárselo a los pobres, a los pobres socialistas digo, que nadie tenía un detalle con ellos", ironizó Díaz.

La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, desempolvó las críticas con las que suele cuestionar al PSOE y abogó por "garantizar que algo así no vuelva a ocurrir jamás en Andalucía".

El PP andaluz vuelve a nombrar senador a Javier Arenas.



Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida, Toni Valero, evitó el ataque a los socialistas y cargó las tintas contra el PP aprovechando la elección de los senadores por designación autonómica: "El PP andaluz vuelve a nombrar senador a Javier Arenas. Javier Arenas aparece en los papeles de Bárcenas".