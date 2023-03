Probablemente cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió subir el salario mínimo interprofesional no tendría en la cabeza que ello podría beneficiar al primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. A él y todos los que tengan su patrimonio de alguna forma intervenido judicialmente. Jordi Pujol Ferrusola ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que le aplique la subida del salario mínimo interprofesional para hacer frente a los gastos que le puedan surgir.

En un escrito, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, el principal imputado en el caso de corrupción que afecta a la familia Pujol ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 5 que, como tiene "prohibido gestionar su patrimonio", para evitar que pueda intentar ocultarlo para no hacer frente a la responsabilidad civil a la que puede ser condenado, se desbloquee mensualmente una cantidad semejante a la del salario mínimo interprofesional.

Hasta ahora se la procedido a desbloquear 1.167 euros, pero como el SMI ha aumentado a 1.260, pide que se le aplique esta subida. "Dicha cantidad resulta de dividir el importe anula de 15.120 euros resultado de multiplicar el SMI de 1.080 euros/mes (...) por 14 pagas (12 mensuales y 2 extra) en 12 cuotas mensuales", justifica su petición.

Fuentes jurídicas destacan que si Pujol no solicitara que se le desbloquee esta cantidad significaría que cuenta de medios para vivir que no se encuentran a disposición del juzgado, por lo que habría que investigarlos para poder bloquearlos y, en su caso, utilizarlos para satisfacer las cantidades a las que puede ser condenado, si es que algún día se celebra el juicio, que se está retrasando por los problemas que la familia del expresidente catalán está poniendo a la hora de apartar los documentos no relacionados con el caso de las actuaciones.

Jordi Pujol Ferrusola se enfrenta a una petición fiscal de 29 años de cárcel por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita, que comparte con su padre y el resto de sus hermanos, más los de falsedad en documento mercantil, cinco contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución, delito que también comparte con su exesposa por el piso que vendieron a su hija