España y Portugal se comprometen a impulsar una política común migratoria en la UE

Los gobiernos de España y Portugal se comprometen con las regiones ultraperiféricas. En la declaración resultante de la cumbre celebrada en Lanzarote, los dos países renuevan su propósito de prestar especial atención a las necesidades específicas de las regiones alejadas -Canarias, Madeira y Azores- teniendo en cuenta su mayor vulnerabilidad frente a las catástrofes naturales, al cambio climático, pandemias y otro tipos de crisis. En relación con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, los gobiernos que presiden Pedro Sánchez y Antonio Costa pretenden impulsar una política común en esta materia basada en el principio de reparto equitativo de la responsabilidad y solidaridad, una petición realizada en reiteradas ocasiones por el Gobierno canario ante las oleadas migratorias que llegan a las costas de las Islas procedentes del continente africano.

Tras finalizar la cumbre Sánchez y Costa exhibieron el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países ibéricos con la firma de once acuerdos, protocolos y entendimientos en diversas materias y reafirmaron su compromiso de mantener en común su posición ante la Comisión Europea en relación con la reforma del mercado energético, especialmente el de la electricidad.

Pensiones

Pedro Sánchez señaló respecto a la reforma del sistema de pensiones que el voto en contra del PP no le sorprende y que era "evidente" tras el posicionamiento de la patronal ya que, a su juicio, "no se sabe quién marca el paso a quién". En la rueda de prensa posterior a la cumbre hispano-portuguesa, Sánchez ha dicho que es "evidente" que hay sintonía y sincronía entre patronal y la derecha política española que, según ha apuntado, "no creía que el Gobierno fuese capaz de llegar a un acuerdo para modernizar el sistema de pensiones".

Sánchez ha valorado contar con mayoría parlamentaria suficiente para que la reforma de este "pilar básico del estado de bienestar" prospere, y ha agradecido el compromiso de los sindicatos "no con el Gobierno sino con su país". Pedro Sánchez ha apuntado asimismo que la negociación de la reforma ha supuesto un "intenso trabajo" dentro del Gobierno y el acuerdo, ha afirmado, demuestra que es capaz de hacer reformas "de una manera distinta" en favor de la mayoría social del país y en un asunto intergeneracional.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo central aseguró tener "envidia sana" de la mayoría que tiene el primer ministro portugués, Antonio Costa, en el Parlamento de este país y ha mostrado su aspiración de ampliar la mayoría con la que cuenta actualmente en el Congreso junto con sus socios de Gobierno, cuya representación, ha dicho, es Yolanda Díaz, que estaba presente ya que ha estado participando en la cumbre.

"Tengo una envidia sana" de una mayoría parlamentaria como la que tiene el primer ministro Antonio Costa, ha exclamado Sánchez antes de exponer que en España, el Parlamento está "mucho más fragmentado", y el Gobierno tiene poco más de 150 escaños estando "obligado" a pactar primero entre los dos partidos que lo conforman y después con otros grupos. Además, ha destacado que estos pactos se tienen que producir en contextos tan complejos como ha sido la pandemia y ahora la guerra de Rusia contra Ucrania.

No obstante, ha destacado que a pesar de "todas las dificultades" han logrado aprobar 200 leyes, tres presupuestos generales del Estado, 15 acuerdos con los agentes sociales y hacer reformas como la del Ingreso Mínimo Vital, la reforma laboral y hoy, ha recalcado, la "segunda parte de la modernización de la reforma de las pensiones".