El informe médico forense encargado para decidir sobre el ingreso en prisión de José Antonio Griñán por el caso de los ERE señala que el cáncer que padece el expresidente andaluz sigue necesitando tratamiento hospitalario fuera de la cárcel y que la radioterapia recibida ha causado "efectos secundarios que persisten en la actualidad".

En las conclusiones del citado informe se menciona que "se ha de recurrir a servicios hospitalarios externos a la prisión para el tratamiento de la enfermedad y de algunos de los efectos secundarios derivados de la radioterapia, y otros, a su vez, derivados del propio tratamiento de los efectos secundarios, que necesitan una vigilancia estrecha".

El médico forense encargado de realizar este informe asegura que se limita a transcribir toda la documentación médica recibida y que "existe una afectación física y psíquica de su padecimiento, en estrecha relación con su edad y con su situación personal". La Audiencia Provincial de Sevilla deberá decidir a raíz de este informe si el expresidente andaluz ingresa o no en prisión en los próximos días.

Prisión sin recursos

El informe, de cinco páginas y firmado por una facultativa del Instituto de Medicina Legal, analiza documentación médica aportada por el expresidente y se basa en un reconocimiento personal de Griñán, que padece un cáncer de próstata "de alto riesgo". La radioterapia y el tratamiento hormonal han provocado efectos secundarios en el paciente que deben seguir teniendo tratamiento fuera de la cárcel. En este sentido, la forense alude al propio informe emitido por el centro penitenciario que avisó de que existe "una gran problemática en relación con las salidas urgentes" de la prisión, "por falta de recursos humanos para los traslados" y una "insuficiencia de efectivos sanitarios" en la cárcel. Los efectos secundarios derivados en Griñán por la radioterapia que está recibiendo "han hecho imprescindible un control estrecho de los mismos con medicación", que a su vez ha producido un glaucoma, señala el documento médico. "Se desconoce su evolución favorable o desfavorable" del cáncer que padece el expresidente andaluz, señala el Instituto de Medicina Legal, pero hay "efectos secundarios" que necesitan "una vigilancia estrecha", concluye.

La Audiencia Provincial de Sevilla da por recibido este informe médico y da tres días de plazo a las partes para que aleguen lo que consideren oportuno. El pasado enero entraron en prisión seis de los ocho condenados con penas de cárcel por el caso ERE en la pieza política que juzgó el procedimiento por el que se repartieron 680 millones de euros públicos en una década, desde el año 2000 y 2009. Entraron en la cárcel cuatro ex consejeros (José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández), dos ex viceconsejeros (Jesús María Rodríguez y Agustín Barberá), y un ex director general de la empresa pública Idea (Miguel Ángel Serrano). Finalmente el pasado abril, otro de los condenados, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que también padece un cáncer incurable también ingreso en la cárcel, donde se consideró que puede recibir el tratamiento que necesita.

En el Constitucional

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha aplazado a después del 28 de mayo la deliberación sobre los recursos elevados por los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y también de los exconsejeros Magdalena Álvarez y Antonio Fernández. El Constitucional pospuso ese trámite que estaba en un principio fijado en el calendario para el 22 de mayo para debatir sobre este recurso de amparo.