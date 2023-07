La cuenta atrás está en marcha. Ha arrancado una de las campañas más vertiginosas de los últimos tiempos. Los españoles están llamados a elegir gobierno en pleno verano y el aspirante del PP, Alberto Núñez Feijóo, parte como el favorito según las encuestas. Él se muestra confiado y seguro de que no sale ya a ganar, sino a aglutinar voto por su derecha y por el centro para lograr una mayoría lo suficientemente gruesa para no depender de Vox. En una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y el Grupo Prensa Ibérica Feijóo, explica sus planes para sus tres primeros meses de gobierno, se compromete a no permitir una involución en derechos impulsada por el partido de Santiago Abascal y apuesta por retomar los pactos de Estado en la siguiente legislatura con un PSOE sin Pedro Sánchez. Además, da cuenta de su criterio sobre la mesa de diálogo con Cataluña o la política exterior en Marruecos o Ucrania.

Si llega a La Moncloa, ¿en qué notarán un cambio los españoles tres meses después?

En primer lugar, en que tendrán un gobierno mucho más reducido, más barato para los impuestos de los españoles, con menos asesores y altos cargos y con siete u ocho ministros menos. En segundo lugar, en que tendrán un gobierno con experiencia en gestión de las cosas públicas. Tercero, en que las familias pagarán menos impuesto a la renta, las más modestas, trabajadoras de hasta 40.000 € de ingresos anuales. Y en cuarto lugar, que llamaré a los presidentes autonómicos y agentes sociales para establecer una hoja de ruta de legislatura para abordar asuntos que sea necesario consensuar. Por último, en que habrá una dación de cuentas, es decir, un informe de situación económica y financiera del país, de la situación laboral, en el que se incluya no solamente cómo está la Hacienda y la contabilidad pública, sino compromisos en que España pueda haber incurrido. También la situación de la autonomías y la Seguridad Social. Tener el estado de la cuestión para abordar su mejora, su reforma en su caso, y volver a ser una de las tres economías que más crezca. El conseguir 22 millones de afiliados es la única posibilidad de pagar la inmensa deuda pública acumulada y financiar servicios públicos y garantizar pensiones.

¿Está usted en condiciones de garantizar que dependa lo que dependa su gobierno de Vox no habrá en España una involución en derechos sociales?

Yo pretendo que mi Gobierno dependa de los electores. Que salga directamente de las urnas sin edulcorantes ni colorantes. Oiga, de las urnas. Si los españoles quieren que gobierne el PP, que Sánchez se vaya, pues entonces sólo hay una posibilidad: que escoja una papeleta el Partido Popular. Si se coge de otros partidos se puede quedar el mismo, porque en este momento el presidente y candidato Sánchez, lamentablemente, está dispuesto a gobernar perdiendo las elecciones. Yo ya anticipo que no. Yo creo en la política en la que el presidente del Gobierno es aquel que ha sacado más votos. Por consiguiente, cuando se quiebra este principio que ha estado vigente en España desde el año 78 con la Constitución de que gobierne el que gane, es muy peligroso. Y ante este hecho le pido a los españoles que no gobierne el que pierda y que si están de acuerdo, me hagan ganador de estas elecciones con los votos suficientes... En todo caso, mire, llevo mucho tiempo en política y hay cuestiones a las que no voy a renunciar porque tendría que renunciar a mí mismo; a mi biografía. Tendría que derogar mi partido y no lo haré. No voy a renunciar a mi carrera política en los últimos 30 años, que es muy clara en relación con la igualdad, con la violencia machista, con el cambio climático, con el Estado de las autonomías. He sido presidente de una comunidad autónoma tanto tiempo que no puedo negar una autonomía en relación con la unidad de la nación española. Yo vengo aquí a cumplir con la Constitución. Y a mantener en España un partido de Estado que ahora, lamentablemente, solo es el PP. Y a esperar el PSOE, que fue un partido de Estado, se reincorpore.

¿Sugiere que se puede volver a una España sin bloques a izquierda y derecha ,con pactos de Estado del bipartidismo?

Mi determinación es incuestionable. Quiero recuperar la posibilidad de hablar con el PSOE, probablemente con un nuevo secretario general. ¿Sería posible con éste? Con este de momento no ha sido posible desde aquel "no es no y que parte del no has entendido", que conllevó que el partido que en 2016 ganó las elecciones no pudiera gobernar y hubiera que repetir las elecciones. Después volvió a sacar más diputados y el PSOE menos, y siguió con el "no es no" hasta que los compañeros socialistas le cesaron como secretario general… De aquel momento en que se inició una época de confrontación, de bloques y bloqueos, tenemos que pasar página. Ya llevamos cinco años con esto. Yo me siento muy tranquilo conmigo mismo y con España diciendo: mire, si yo no gano, no merezco ser presidente del Gobierno. Si tuviésemos al frente del PSOE a alguien así, sería mucho más sencillo. Lamentablemente hoy, después de 45 años de democracia, tenemos un candidato a la presidencia del Gobierno que quiere gobernar perdiendo las elecciones. Eso va en contra de los principios y de los pactos de Estado. Quizás algún día coincidan líderes del PP y el PSOE que vuelvan a políticas más institucionales, como en Alemania o Portugal en la anterior legislatura. Políticas más patrióticas, pactistas.

Pretende dialogar con barones del PSOE si requiere la abstención socialista, dice. ¿Por qué no hablaron después del 28 de mayo?

Se negó el PSOE. Lo propuse antes, durante y después de las elecciones y antes de la constitución de las asambleas. Se negaron.

Volviendo a Vox: usted ha dicho que estarán en su gobierno si los necesita en la investidura. ¿Está dispuesto a darles la presidencia de las Cortes?

Mi objetivo sigue siendo gobernar en solitario. Las encuestas son encuestas, no dogmas de fe, pero si se coge la media el PP está a 25 ó 30 escaños ahora mismo de la mayoría absoluta. Mi objetivo es no pactar con Vox y no haré especulaciones sobre incumplir mi objetivo. Los españoles en el 82 le dieron a Felipe González el cambio (por mayoría absoluta) porque veníamos de una situación endeble con la UCD, de un intento de golpe de Estado militar en el año 81. Yo, distinguiendo las situaciones entre el 81 y y el 2023, digo que en este momento España necesita un gobierno con mayoría contundente. Hemos perdido tiempo; deteriorado las instituciones; alimentado los bandos... es bueno dar una oportunidad a rehacer puentes. A los grandes consensos en defensa, justicia, exteriores y reformas para la economía.

Le supongo consciente de que en una parte importante de la sociedad hay temor por las demandas y discursos de Vox aprovechando los pactos con el PP. Usted ya ha adelantado que si gobierna, las políticas de Igualdad penderán del presidente, algo que ya ocurrió en la Xunta. ¿Hay otras áreas que crea que deban quedarse bajo el paraguas de la presidencia?

Hay una serie de líneas rojas que nosotros no vamos a sobrepasar. Sería derogar al PP. ¿Cambio climático? El primer ministerio de Mediomabiente en España fue el de Aznar. El primer comisario europeo fue Arias Cañete, que era de Enegía y Cambio Climático. No vamos a derogar las obviedades. ¿El Estado de las autonomías? He sido presidente de comunidad autónoma. Las políticas de Igualdad, dependían de mí... no voy a negociar la Constitución española o el Estado.

¿Pero se quedará en custodia, si es presidente, más carteras?

He encargado al equipo, una vez presentado el programa, que elabore las medidas de los cien primeros días. Una será la estructura orgánica del gobierno y la de los ministerios y, por tanto, los departamentos que deban depender de presidencia. Así que no tengo ahora ese detalle. Lo que le aseguro es que seis o siete ministerios serán refundidos en otros.

La negociación en Murcia sigue abierta. ¿La abstención es el límite para el PP o puede acabar Vox en el gobierno?

Le estamos pidiendo a Vox que no vote con el PSOE y Podemos. Que deje gobernar al que gana. Nos quedan dos escaños para la mayoría absoluta. Tenemos más porcentaje de voto que en Andalucía, pero allí tenemos mayoría absoluta porque hay ocho circunscripciones. Nos asiste la razón de que hemos ganado con más votos que toda la izquierda. Lo lógico es que un partido que dice que quiere derogar el sanchismo, no vote con el PSOE de Sánchez.

¿Le parece razonable que pidan derogar la Ley de Mar Menor?

No vamos a disminuir nuestra protección medioambiental. Sé que hay una gran preocupación sobre su situación y yo me he comprometido con el presidente de Murcia a invertir y cofinanciar entre la región y el Gobierno el saneamiento del Mar Menor. Y lo vamos a hacer.

Conversemos sobre Cataluña. ¿Hay que mantener la mesa de diálogo o no?

No tengo interés en ir contra ninguna mesa si está constituida y tiene como objetivo fundamental tratar asuntos que no afecten a los demás. Yo en una mesa no puedo tratar asuntos que afecten a los demás sin darle cuenta a los demás. Sí le pediré a la Generalitat de Cataluña, además de mantener un diálogo fluido con sus autoridades, que se incorpore a la mesa multilateral que es la Conferencia de Presidentes y el Consejo de política fiscal y financiera.

¿Cuál es el primer viaje que pretende hacer si gobierna?

Supongo que Bruselas al tener la presidencia de la UE, es inevitable. Pero capital creo que es Rabat. Es un buen destino. Por mi parte no quedará.

Pues si va a Rabat tendrá que explicar cuál es la postura sobre el Sáhara…

A Rabat igual tengo que ir a enterarme de cuál es la postura que tiene mi predecesor, salvo que me la quiera contar en el caso de que hagamos un traspaso de poderes. La ignoro como jefe de la oposición. Pero la ignora toda España. Probablemente la ignora hasta su partido.

Pero tendrá una idea de dónde quiere estar respecto a Marruecos y Argelia, ¿no?

Marruecos es amigo, es vecino, es aliado y tenemos que entendernos. Y Argelia es un país con el que tenemos mucho intercambio, era nuestro primer suministrador de gas y tenemos muchas empresas del Mediterráneo que exportan allí y me gustaría recobrar el equilibrio. Argelia no conoció lo que hizo España. Tampoco Portugal. Ningún país del Mediterráneo. Si no lo conocimos los españoles… en política exterior el sanchismo es opacidad.

Por último, la guerra en Ucrania. ¿Comparte la posición mantenida por España?

Estoy de acuerdo con la posición mantenida por la UE. Y me da bastante vergüenza que una decisión acertada del presidente Sánchez, que es acudir a Kiev para arrancar la presidencia española de la UE, se empañe porque un partido de su coalición se manifestase en contra de la OTAN, de facilitar ayuda militar a Ucrania … no desautorizaron solo al presidente: es un desprestigio de país. Hay que mantener postura unionista y atlantista porque nos jugamos nuestro sistema de libertades. Tenemos una guerra a las puertas de la Unión Europea.

Irá a ver a Zelenski?

Sí, por supuesto.