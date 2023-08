El 'expresident' Carles Puigdemont ha aprovechado una intervención inédita en Prada -junto al 'president' Aragonès y los 'expresidents' Pujol, Montilla y Torra- en un concurridísimo homenaje al músico Pau Casals para lanzar ideas clave en el contexto de la negociación de Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Puigdemont, elogiando a Casals, ha reivindicado el "sentido de Estado" y ha tomado la generosidad del músico durante el exilio como ejemplo para afirmar que tampoco buscará ninguna "salida personal" a su situación política. Por su parte, el 'president' Aragonès ha dado la bienvenida a Puigdemont -elogiado también por Pujol- y ha reclamado "que se avance en la resolución del conflicto político en torno a una solución plenamente democrática para que este acto pase a ser un acto de normalidad democrática, reclamamos más que nunca la amnistía y la autodeterminación”.

Después del acto, los cinco 'presidents' han compartido un almuerzo cerca del monasterio de Sant Miquel de Cuixà, donde ha tenido lugar el acto organizado por la Universitat Catalana d'Estiu. La comida ha durado unas dos horas en un ambiente "distendido y cordial", según fuentes conocedoras.

Puigdemont, fuertemente aplaudido durante el acto, ha elogiado el "sentido de Estado" como una actitud no solo de los políticos: "Es una actitud que tiene que ver con la idea de quién soy yo y qué hago ante la vida" y que se da al margen de si se disponen de competencias provinciales o de un Estatut.

La otra idea que ha subrayado el 'expresident' en su breve discurso es la de la generosidad de Casals en el exilio. Puigdemont ha recordado como el músico ofreció su talento. "Apoyaos en mí veréis cosas -ha afirmado Puigdemont sobre el músico- usad mi proyección, mi talento, mis recursos para que podáis hacer palanca en cosas que parecen difíciles de moverse". Una referencia que se puede interpretar como un paralelismo con la figura del propio Puigdemont y su proyección fuera de Catalunya con el objetivo de lograr hitos soberanistas.

Pero, sobre todo, Puigdemont ha destacado como Casals se movía "por los demás". Y ha hecho referencia al pacto con el PSOE para la Mesa del Congreso, que incluye la relcamación del uso oficial del catalán en la UE. "Que sea una lengua de Europa, viva, lo hacemos siguiendo ese mismo hilo que las generaciones que nos han precedido supieron tejer, lo hacemos pensando en los otros, no pensando en nosotros mismos".

"Pensando en los demás"

Puigdemont ha acabado con una referencia directa, con el paralelismo de Casals: "Casals no buscó una salida personal para él sino para el país, tenemos el deber de seguir haciendo lo mismo por el país, por la lengua y por su gente”.

El 'expresident' y dirigente de Junts se ha desplazado a Prada para participar en el homenaje a Casals junto a los 'expresidents' Jordi Pujol, José Montilla, Quim Torra y al 'president' Pere Aragonès. Pese a no gozar de inmunidad parlamentaria tras la sentencia del TJUE del pasado mes de julio, Puigdemont ha participado e intervenido junto al resto de mandatarios en un acto solemne en el monasterio de Sant Miquel de Cuixà con motivo del cincuentenario de la muerte de Casals, en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE).

El acto, dirigido por el padre abad de Montserrat, cuenta con un seguimiento multitudinario por parte de centenares de personas y ha despertado una expectación mediática extraordinaria dada la presencia de Puigdemont quien, según fuentes de la organización, ya llevaba unos días en territorio de la llamada Catalunya Nord. Al no existir ninguna euroorden firmada por el juez del Supremo Pablo Llarena.

Pujol elogia a Puigdemont

En su intervención, Pujol ha agradecido la tarea de los presidentes actual y pasados y ha hecho una referencia elíptica a la situación política. “Hemos vivido cosas importantes en casa, y todavía las vivimos y viviremos, a todos los que han contribuido, muchas gracias”, ha afirmado. “Al president Puigdemont, mi particular reconocimiento”, ha añadido, lo cual ha arrancado aplausos del público. Pujol también ha dedicado palabras de apoyo al resto de ‘expresidents’ y al actual presidente, Pere Aragonès. Y ha llamado a "la fe y la espranza" pese a advertir que “somos y queremos ser una identidad, que que está amenazada, pero queremos ser una identidad con esta mentalidad abierta al mundo y abierta a la gente”, como la tenía, ha afirmado, Pau Casals. Pujol ha reclamado defender la lengua "como clave esencial de la identidad, que está en situación crítica en ciertos aspectos".

Gritos a Montilla

Al inicio de su intervención y en un momento de la misma en que ha reivindicado "una España franternal y respetuosa de la diversidad" , el 'expresident' Montilla ha escuchado gritos de "independencia" y abucheos de una parte del público. Montilla ha aprovechado su intervención para mostrar su defensa de la democracia parlamentaria y la capacidad de "construir acuerdos" porque ello ofrece "nuevas oportunidades y esperanzas", y ha asegurado que no hay una única manera de entender España. Montilla ha criticado la "España homogénea y excluyente". El 'expreisdet' ha pedido "huir de la descalificación del adversario y la simplificación" de los problemas. Montilla ha dedicado también su intervención a elogiar la figura de Casals, como un defensor de Catalunya "en momentos díficiles", defensor de la "diversidad cultural" y supo sicon contra "el fanatismo", "los dogmas políticos" y el "nacionalismo mal entendido". También ha elogiado la "relación fraternal con España" que mantuvo el músico y compositor. Torra ha defendido, en su intervención, el humanismo de Casals y su ideal de libertad, así como su identidad catalana.

Aragonès elogia a Puigdemont

Por su parte, el 'president' Pere Aragonès, ha sido recibido también con gritos de "independencia". "Siempre es bonito comenzar los actos recordando nuestros objetivos", ha comentado en relación a este recibimiento. Aragonès ha abordado directamente la "represión" que afecta entre otros a Puigdemont, a quien ha dado la bienvenida. Y ha usado a Casals como referente de los "consensos" catalanes para "construir un futuro compartido" y ha elogiado el "combate contra el franquismo" del músico y su catalanidad en momentos de "resistencia". "Hemos avanzado, no tanto como querríamos, se ha superado la etapa de resistencia, pero nos queda muchísimo camino, no podemos hablar de plenitud nacional porque no hay plenitud democrática", ha advertido. El 'president' ha denunciado los ataques a la escuela catalana y los medios de comunicación públicos. "Queremos ejercer todos los derechos y libertades que nos corresponden como nación", ha reclamado, en un mensaje también optimista: "Ens en sortirem" ("lo lograremos").