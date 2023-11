La reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno abre, definitivamente, un nuevo ciclo de oposición con Alberto Núñez Feijóo al frente. En su partido, que asumen la derrota, insisten en que tampoco “hubo nunca una oposición tan armada” con 171 votos en contra del Ejecutivo que en pocos días se conocerá. El socialista consiguió la mayoría absoluta al sumar todos los partidos independentistas y nacionalistas y, sin embargo, en el núcleo duro del conservador anticipan la legislatura más inestable que se haya vivido nunca.

Con este nuevo periodo de oposición, Feijóo tendrá que anunciar un nuevo organigrama interno. Todavía se están tomando decisiones y las últimas dependerán, precisamente, de la constitución del nuevo Gobierno. Las portavocías del Congreso y el Senado serían las primeras en darse a conocer, explican en Génova, porque urge poner a funcionar los grupos de ambas Cámaras. Pero dependiendo de los nombres que ocupen cada cartera ministerial, el líder popular también debe pensar en quiénes serán los portavoces de cada comisión parlamentaria para “un marcaje total a todos los ministros” y cumplir con las pautas de “oposición dura”.

En el partido dan prioridad al esquema parlamentario sobre el del comité de dirección, donde también habrá cambios importantes. Lo que ya parece claro es que Cuca Gamarra seguiría como secretaria general y dejará la portavocía parlamentaria. Muchos dirigentes coinciden en que el portavoz en el Congreso saldrá finalmente de la propia dirección y apuntan a nombres muy cercanos a Feijóo como Miguel Tellado, Esteban González Pons o Carmen Fúnez como opciones más viables.

El área de Organización también habrá que reajustarlo para distribuir las funciones de Tellado, las de coordinación general de Elías Bendodo (tendrá un nuevo rol) y las que hacía Pedro Rollán con la coordinación autonómica y local hasta que fue elegido presidente del Senado. Está por ver qué ocurre con la portavocía del partido, ya que Borja Sémper fue nombrado para el periodo electoral.

En todo caso, y a pesar de que se esperan “cambios profundos” de nombres, en el partido coinciden en que no habrá “ninguna revolución”. Primero, dicen, porque Feijóo no es ese tipo de líder. Y, segundo, coinciden varios cargos, porque el PP “ganó las elecciones” y “no tiene motivos para darle la vuelta al partido como si fuera un calcetín”. Por eso mismo todos alejan la idea de una convención ideológica o un congreso de otro tipo: “Nos han faltado cuatro votos. Esto no es una enmienda a nada”, zanjan.

Legislatura convulsa

La noche electoral del 23 de julio fue agridulce en Génova. Una victoria insuficiente. Pero la jornada de este jueves en el Congreso de los Diputados no tuvo nada de dulce para el PP. El tono de Junts y ERC durante sus intervenciones en el pleno, y la exigencia de “los avances que se vayan produciendo” en cuestiones como el referéndum de autodeterminación para seguir dándole su apoyo, o el papel que jugarán los futuros verificadores de los acuerdos, dicen en el PP, garantizan un clima de convulsión “casi permanente”. Entretanto, los populares ya avanzan que la decisión está tomada: habrá una "oposición dura y contundente” como la que ha marcado Feijóo en este debate.

A eso se suma la reacción de la calle, que no ha dejado de manifestarse o protestar contra los acuerdos de Sánchez y los independentistas desde hace días. Este sábado hay una nueva convocatoria en Madrid, organizada por distintas entidades civiles, que se espera masiva. Feijóo acudirá.

El punto de partida del PP, a diferencia de Vox, es que “el Gobierno es legítimo pero inmoral”. Bajo esa premisa los conservadores aspiran a seguir “canalizando” el descontento social que surja a lo largo de la legislatura. “El Gobierno ha perdido la calle y lo sabe”, afirman en el entorno de Feijóo. El líder del PP ha tenido que reconvertirse y liderar un movimiento social, más allá de las instituciones, con el que no contaba. Y Vox, esquinado como referente de las protestas en Ferraz, donde se han visto actitudes violentas y símbolos preconstitucionales, le ha dado un espacio al PP que tampoco esperaba.

“El PSOE, que no nos busque”

Como publicó este diario, la vía de la “oposición dura” implica el nulo entendimiento con el PSOE. Que no habrá posible acuerdo en cuestiones como la financiación autonómica o la renovación del Consejo General del Poder Judicial (con el mandato caducado desde hace casi cinco años y para la que Moncloa ya busca más alternativas) está bastante claro. Pero en el núcleo duro de Feijóo apuntalan todavía más esa idea: “Sánchez ha elegido a Sumar, a Bildu y a Puigdemont. No hay posible pacto de Estado con él. Y si sus socios le fallan, a nosotros que no nos busque. No nos puede buscar ya. Ha elegido”, resumen.