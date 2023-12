El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apuntado este miércoles directamente ante el juez al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como el organismo que le espió a través de su teléfono móvil utilizando el programa Pegasus, según las fuentes judiciales consultadas por este diario. El mandatario catalán explicó en su declaración ante el magistrado, que duró unos 45 minutos, que el periodo en que su teléfono fue interceptado, entre julio de 2018 y marzo de 2020, coincidió con la formación del Govern de Quim Torra (la intromisión se efectuó un mes después de la constitución del Ejecutivo catalán), la primera moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, los Presupuestos y la mesa de diálogo. En todas esas negociaciones él ostentaba la máxima representación de su partido en el Govern y también como dirigente de ERC, ya que Oriol Junqueras estaba encarcelado.

Aragonès compareció este miércoles ante el juez que instruye la causa abierta a raíz de una querella presentada por él por el espionaje de su teléfono y que se confirmó por el informe pericial realizado 'Citizen Lab'. El presidente de la Generalitat ratificó en el juzgado la querella y contestó tanto a las preguntas del juez, como a las de la fiscalía y a las de su abogado, Andreu Van den Eynde. La abogacía del Estado no asistió al interrogatorio, pese a que representa a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, por ahora la única imputada en el caso.

"Es una obligación ética y moral desclasificar los documentos para que se sepa toda la verdad" Pere Aragonès - Presidente de la Generalitat

Infectado por un SMS

La intervención del teléfono particular del dirigente de ERC, donde no solo guarda información sobre asuntos de relevancia política, sino también datos y fotos personales, fue infectado con Pegasus a través de mensajes de móvil. Es decir, SMS. Se desconoce la información que pudo sustraerse, ya que, según fuentes conocedoras del proceso judicial, el president no se percató de que su teléfono había sido intervenido. Además, según las mismas fuentes, uno de los periodos en que fue espiado se corresponde al inicio de la pandemia de covid, cuando se hizo más habitual el uso del móvil para las comunicaciones con terceros.

Al finalizar su declaración en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, Aragonès afirmó ante los medios de comunicación que era "una obligación moral y ética" desclasificar todos los documentos para que se conozca "toda la verdad del espionaje" a unas sesenta personas vinculadas al independentismo. El presidente recalcó que uno de los objetivos, además de aclarar la verdad sobre este tipo de operaciones, es evitar que cualquier ciudadano de Catalunya sea espiado "por su ideología", lo que tachó de "intromisión ilegítima". También recordó que, con el uso de Pegasus, se atacó también a su intimidad, pues en el móvil guarda fotos personales, e instó a que se tomen "todas las medidas" para que no se produzcan en un futuro hechos de estas características, que tildó de "muy graves". Y repitió: "El objetivo es que se sepa toda la verdad, que se aclare quién lo ordenó y cómo se usaron los datos sustraídos".

La exdirectora del CNI

El juez de Barcelona Santiago García García, titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, citó en su día también para este miércoles como investigada a la exdirectora del CNI. Sin embargo, a petición de su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, aplazó la comparecencia. Esteban alegó que no había podido tener acceso a toda la documentación del caso, por lo que pidió más tiempo al juez instructor, quien ha aceptado posponer la declaración de la exjefa de los espías al próximo mes de enero. Cabía la posibilidad de que Esteban no contestara a determinadas preguntas precisamente por la no desclasificación de documentos aunque, paralelamente, la Abogacía del Estado ha recurrido la petición del juez de levantar el secreto de estos textos.

Aragonès se querelló contra la exdirectora del CNI y la empresa israelí NSO, propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus, en junio de 2022, si bien el juzgado se inhibió en un principio ante la Audiencia Nacional, a instancia de la fiscalía, al considerar a este tribunal el competente por ser el presidente catalán una alta autoridad del Estado. Esta decisión fue revocada en junio pasado por la Audiencia de Barcelona, por lo que finalmente el magistrado Santiago García García asumió el caso. En un auto de mediados de octubre, el magistrado acordó admitir a trámite la querella y requirió al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno, con sede en la Moncloa, si el servicio de inteligencia a "cualquier otro organismo gubernamental español" ha adquirido o utilizado el programa, qué personas intervinieron en su adquisición y que le remitieran cualquier registro de eventos, incidencias o datos en relación con el número de teléfono de Aragonès. Asimismo, reclamó al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para que le enviaran certificación sobre si el CNI compró el programa a la empresa israelí NSO u otras compañías y sobre su coste.