El dirigente del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha reconocido que el partido se está dejando guiar por Pedro Sánchez porque "tiene confianza en el liderazgo" de su secretario generla, sin embargo, admite que "hay dudas" evidentes entre la militancia del partido tanto en Madrid como en otras comunidades autónomas.

"Hay elementos que se ven", ha dicho en referencia a la incomodidad que generan los pactos del PSOE con los independentistas entre sus militantes y simpatizantes, pero hace suya la máxima del presidente del Gobierno de "hacer de la necesidad virtud" y lo fía todo a las necesidades parlamentarias para que pueda haber un gobierno progresista en La Moncloa.

Pero al mismo tiempo que defiende los acuerdos entre su jefe de filas y los independentistas catalanes, reconoce que no sabe qué ha pactado exactamente su partido en el último capítulo sobre las políticas de inmigración. Lobato se pasó meses evitando comentar la Ley de Amnistía argumentando que no había texto, que no había podido leer el acuerdo concreto y el alcance que podía tener. Solo cuando el texto se registró en el Congreso, pese a su incomodidad, lo defendió con los mismos argumentos que utiliza ahora sobre la necesidad de sumar mayorías y de que es necesario asumir propuestas de otros partidos para poder gobernar. Con el pacto sobre la inmigración ha llegado más o menos al mismo punto.

"No sabemos si está redactado el acuerdo", ha reconocido, aunque entiende que hay "reuniones de trabajo preparatorias para establecer los límites" y que la transparencia no es necesaria en este proceso sino en la publicación de los acuerdos definitivos, "eso sí".

Ganar en Cataluña

En cualquier caso, ha intentado justificar que el debate sobre las cesiones de las competencias en políticas migratorias no se está enfocando adecuadamente. "Lo que se está cediendo a Junts es que Cataluña gestione esas competencias, no Junts", ha explicado. "La decisión no es si nos parece bien o mal que Junts gestione sino si es más eficaz que esa competencia esté gestionada por las comunidades autónomas", defiende. "Tampoco me sirve que los servicios sociales los gestione Vox, me genera el mismo rechazo".

Lobato ha apuntado también a la postura más xenófoba de los independentistas comparándolas con los de Abascal: "Me parece tan negativo que Vox gobierne las políticas de inmigración del país como que lo haga Junts". Sin embargo, la solución es no permitir que gobiernen y esforzarse para que sea el PSC y Salvador Illa quien asuma el próximo gobierno de la Generalitat. "El PSOE tiene que estar en que esos partidos no gobiernen nada y nos vamos a dejar la piel para que gobierne Illa y no Junts". Y ha llevado su argumentación hasta el extremo de compararlas con lo que puede pasar a nivel nacional: "También PP y Vox pueden gobernar España y se encargarían de las políticas de inmigración. No me da más miedo que gobiernen y gestionen estas políticas en Andalucía o en el Estado. Me rebelo contra eso y me voy a esforzar para que no lo hagan".

En su opinión, además, las consecuencias de una relación con los partidos independentistas no es que se refuerce a esos partidos. "Los resultados electorales ahí están. La política de negociación inteligente refuerza al PSOE. En las últimas elecciones catalanas, solo el PSOE tuvo más apoyos que todos los independentistas juntos".