Dos días después del mensaje de unidad que trasladó Santiago Abascal en su reelección como presidente de Vox, la formación ultraderechista ha estallado en Baleares con cinco diputados díscolos que se han hecho con el poder del grupo parlamentario, haciendo caso omiso a las órdenes recibidas desde Madrid. Una mala relación con la dirección nacional de estos rebeldes que se remonta a varios meses atrás y que también se explica a través de la propia división interna que ha vivido el partido en las islas. Estas son las claves del conflicto que ha hecho estallar a Vox en Baleares:

Nula relación entre el grupo parlamentario y Vox Baleares

Uno de los aspectos fundamentales para entender la situación es la nula relación que existe actualmente entre estos cinco diputados díscolos y el resto de la formación representada en las islas. En este sentido, los parlamentarios no suele acudir a ningún acto donde estén presentes miembros del Cómité Ejecutivo Provincial (CEP), afines al liderazgo de Santiago Abascal. Prueba de ello es que la hasta ahora presidenta del partido, Patricia de las Heras,expulsada por parte de los díscolos, filtró un documento en relación a la libre elección de lengua a la prensa sin la autorización del grupo parlamentario.

Conflicto con Ignacio Garriga, vicepresidente de Vox:

Derivado de la mala relación entre los diputados y Vox Baleares también se ha generado un conflicto con la dirección nacional, especialmente con Ignacio Garriga, número dos de Santiago Abascal. De hecho, Garriga no quiso reunirse con los cinco díscolos de Vox en la visita que realizó a Palma de Mallorca hace unas semanas. "Viene a hacer un tour turístico y no tiene ni dos minutos para reunirse con los diputados", denunciaron fuentes vinculadas al grupo parlamentario. Es importante también destacar que Garriga guarda una gran relación con Gabriel Le Senne, el presidente del Parlament expulsado por parte de los rebeldes.

Sin representación en la nueva ejecutiva de Abascal

Otro de los aspectos que ha agravado el distanciamiento entre el grupo parlamentario y Madrid es la falta de representación en la nueva ejecutiva que presentó Santiago Abascal en su reeleción. El organigrama propuesto por el líder ultraconservador incluye a la mayoría de líderes territoriales donde Vox participa en de forma decisiva en los gobiernos autonómicos, exceptuando el caso de las islas y Extremadura. Un hecho que tampoco gustó nada a los cinco díscolos.

El grupo parlamentario, en descomposición

El grupor parlamentario de Vox Baleares arrancó la legislatura con ocho diputados y, seis meses después, ya solo cuenta con cinco. En este sentido, la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras no son las primeras que se producen, ya que anteriormente también echaron a Xisco Cardona tras ser crítico con tumbar el techo de gasto en los presupuestos al PP. La solidez del grupo parlamentario está en horas bajas.

La presidenta Marga Prohens (PP), entre la espada y la pared

La crisis interna de Vox no solo afecta a la estabilidad del grupo y de las instituciones de Baleares, con una presidencia del Parlament ahora mismo en el aire, sino que también salpican al Govern de Marga Prohens. La presidenta popular debe decidir si se apoya en los cinco díscolos para seguir contando con mayoría absoluta, a expensas de lo que esta decisión pueda provocar entre PP y Vox a nivel nacional, o busca alternativas entre los diputados no adscritos. No obstante, las cuentas a la presidenta ahora mismo no le salen si no es con el apoyo de los cinco rebeldes de Vox.