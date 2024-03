En directo | Sánchez, a Feijóo: "Le exijo que pida la dimisión de Ayuso aunque le cueste el puesto"

Pedro Sánchez ha llegado a la sesión de control del Gobierno dispuesto a contraatacar. Ante las críticas, ya reiteradas, de Alberto Núñez Feijóo por el 'caso Koldo', el presidente del Gobierno le ha echado en cara la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. "Le exijo que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión aunque eso le cueste el puesto, como al señor [Pablo] Casado", le ha dicho. Y no solo eso, le ha vuelto a recordar su amistad con el narco Marcial Dorado.

Tres semanas después de que se destapara el 'caso Koldo', el líder del PP ha seguido insistiendo en la misma línea de los últimos choques parlamentarios con el jefe del Ejecutivo. Le ha avisado que su futuro está "amenazado por la corrupción", la política por la aprobación de la amnistía, y la económica por la trama de corrupción que urdió Koldo García, exasesor del ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos. "Usted, que ha pedido siempre tantas explicaciones, ¿por qué no ha ordenado a su partido y a su Gobierno que de explicaciones?", le ha cuestionado.

No obstante, Sánchez ha respondido de manera contundente con la denuncia de la Fiscalía contra Albero González Amador, pareja sentimental de Ayuso, por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros. Sánchez le ha insistido en reiteradas ocasiones que debe reclamar la dimisión de la presidenta madrileña, "aunque le cueste el puesto", en referencia al destino que sufrió Casado cuando quiso denunciar un caso similar de Ayuso. Solo así, le ha dicho, "empezará a ser algo creíble en la lucha contra la corrupción".

Imaginación y amistades

Y, además, el líder del PSOE ha recordado que hace un año, el propio Feijóo reclamó la dimisión de la que era directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por la imputación en una causa judicial de su marido, el abogado Juan Carlos Martínez. "Sean ustedes coherentes con lo que piden", le ha dicho, antes de recordar que Gámez fue apartada, pese a que la causa fue archivada posteriormente.

Sánchez también ha pedido a Feijóo realizar un ejercicio de imaginación: "Vamos a imaginar que soy un alto cargo de la Xunta y durante cinco años desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo en Galicia. Imagínese que durante cinco años comparto mesa, mantel, hotel, me voy de vacaciones, viajo a Canarias, Ibiza, a Portugal y a Andorra. Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico, pero no lo hace porque fue usted señoría el que desarrolló esa amistad". Y, a renglón seguido, ha reivindicado la contundencia del PSOE con la corrupción: "Usted con ese historial ha podido escalar a lo más alto de su partido político y en mi partido político no hubiera podido llegar ni a concejal de pueblo".

La respuesta

"Fiestas sordidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas, tráfico de maletas, decenas de móviles, Ferraris, Lamborginis, chivatazos. ¿ No debe ser usted un poco más prudente? ¿Pero no se da cuanta que cuanto más encienda el ventilador más acredita su desesperación?", le ha respondido Feijóo. Acto seguido ha lanzado un aviso a Sánchez. "Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que acaba de decir. Usted es el responsable de subir este tono", le ha dicho, dejando caer que reavivarán las acusaciones contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El resto de dirigientes populares han seguido con el ataque por la corrupción del 'caso Koldo' y, también, por la ley de amnistía que se debatirá y aprobará este jueves en el Congreso. Ante las continuas alusiones de los miembro del Gobierno a Díaz Ayuso, los conservadores han denunciado que solo quieren poner "el ventilador para embarrar la política". "Se huele el miedo y la desesperación", les ha dicho el diputado Borja Sémper.