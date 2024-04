Albares se compromete con la ONCE a impulsar el código QR en las papeletas de voto

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha comprometido este lunes con el Grupo Social ONCE a impulsar el uso de códigos QR para facilitar el voto de las personas con discapacidad.

“He tomado buena nota de lo del QR. Por mí no va a quedar y mañana mismo se lo comentaré al ministro de Interior en el Consejo de Ministros”, ha asegurado Albares ante la plana mayor de la ONCE, reunida en el Ministerio para presentar el informe de Avances en Discapacidad durante la Presidencia española de la UE.

El ministro ha respondido así al presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, quien ha pedido apoyo para normalizar el uso de códigos QR que permitan a las personas ciegas votar y comprar con seguridad y confianza. “Al ministro, que no para, que mete las narices en todas partes, le pedimos que insista, que hable de nosotros para que nos tengan en cuenta”, ha dicho Carballeda, que ha lamentado que en Andorra se pueda ya votar con código QR y en España todavía no.

Tras asegurar que apoyará las reclamaciones del colectivo, Albares ha felicitado al sector de la discapacidad, integrado por organizaciones como la ONCE, Cermi o la Cruz Roja, que trabajan con ahínco por lograr una sociedad más justa e inclusiva, en la que todas las personas tengan iguales derechos y oportunidades.

Albares ha señalado los principales avances en materia de discapacidad logrados en el semestre de Presidencia española de la UE como importantes mejoras de accesibilidad, inclusión laboral y social, como el acuerdo provisional para implantar una tarjeta europea de discapacidad, una tarjeta de estacionamiento europeo para personas con discapacidad o la creación del Centro Europeo de Accesibilidad 'AccesibleEU', coordinado y liderado desde España por Fundación ONCE.