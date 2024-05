El chófer "de fines de semana" de Zaplana admite que transportaba "sobres"

Jornada de testigos citados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Erial, que juzga a los expresidentes de la Generalitat, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, junto a trece personas más. Entre las 13 personas que han declarado, figuran dos de los chófers a los que recurría Zaplana los fines de semana o durante el verano, cuando volvía a la Comunitat Valenciana.

Uno de ellos, Francisco Javier G. H., taxista de profesión, ha admitido que entre sus tareas, además de llevar a Zaplana donde le indicara, también llevó sobres por indicación de la secretaria del exministro, Mitsouko Henríquez. "Sí, alguno he llevado. Me lo daba Zaplana o Mitsouko y lo llevaba a la persona que me decían". El trabajador, que cobraba "en metálico" y que no suscribió tampoco ningún contrato (a pesar de haber sido Zaplana ministro de Trabajo) ha explicado al tribunal del caso Erial que desconocía lo que contenían los sobres. "No sé lo que contenían los sobres. Nunca pregunté qué contenían".

El chófer ha admitido que no tenía ningún tipo de contrato firmado con Zaplana. "Cobraba como si fuera la carrera de un taxi. Hacia un precio, se lo decía, concretábamos cantidad y ya está. Me pagaba Mitsouko en metálico". Él también abonaba el garaje y la gasolina para el Audi Q7 que usaba Zaplana y, después, "me lo pagaba Mitsouko", respondió a preguntas del fiscal Anticorrupción del caso Erial.

El testigo se hizo un lío al responder al abogado de Zaplana sobre la cantidad de sobres que pudo llegar a transportar. "Dos como los de [Joaquín] Barceló, los otros eran sobres normales, que contenían como Billetes de tren. Y sobres más grandes ninguno. Eran sobres normales". Una afirmación que ha llevado a preguntar al presidente del tribunal a qué se refería con "sobres normales". El chófer gestualizaba, apurado por la contradicción en que incurría al decir primero que sólo había transportado dos sobres, frente al resto que eran "normales". "¿Pero cuántos ha transportado usted?", se ha interesado finalmente el presidente del tribunal. " Habré llevado diez sobres o más", ha admitido finalmente el chófer de Zaplana que dejó de trabajar para él en 2018, cuando el exministro fue detenido.

La jornada de hoy ha finalizado con la declaración de Felipe del Baño, exdiputado del PP y actualmente comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer de la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad. Del Baño ha admitido su relación "profesional y de amistad" con Zaplana. De ahí que realizara tres viajes en barco con el exministro y el grupo de amigos de aquella época. "Las fechas y el nombre del barco no lo recuerdo pero en un viaje estuvimos por Francia, Italia y Croacia", ha respondido a preguntas del fiscal. "Íbamos amigos y conocidos de la política. Gregorio Fideo, Elvira [Suanzes] porque eramos amigos que siempre y estábamos juntos en aquella época". También ha reconocido que viajó a gastos pagados. "Yo iba invitado. Por cortesía abonas una cena o algunas copas. Pero el viaje en sí no lo pagué porque iba invitado".