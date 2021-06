Pau es fijo. El alto rendimiento del xiquet de Vila-real no es ya una sorpresa. Su elegante fútbol, las altas prestaciones que concede en la elaboración del juego y la solvencia que ofrece en el centro de la zaga le convierten en un ilustre de la Roja. El sábado puede ser también el día de Gerard Moreno para completar el yelow power en la Selección española. En solamente 21 minutos contra Suecia generó más ocasiones él solo que en el resto del partido. En número y en calidad de las mismas.

Luis Enrique planea algunos cambios para el segundo partido de España en la Eurocopa, en el que la necesidad de ganar empezará a apretar para no temer por el pase a la siguiente ronda. La titularidad de Fabián y Busquets en el centro del campo son opciones que medita el técnico asturiano. Pero la baza ganadora de Luis Enrique es Gerard Moreno. El seleccionador mantendrá fija su idea de alinear a Álvaro Morata como referente en ataque. Entre otras cuestiones porque su rendimiento, a pesar de sus errores en la definición, ha sido bueno y aporta mucho trabajo en la presión sobre el rival en la primera línea. Posiblemente, ese no sea el debate alrededor de la figura del máximo goleador nacional de LaLiga, sino que no contara para ser una de las tres plazas en el ataque. Y, precisamente, la controversia puede cerrarse con Gerard jugando como en el Villarreal, es decir arrancando desde la derecha y aportando su desborde, visión de juego en el último pase, su estajanovista trabajo a favor del conjunto y, por supuesto, su clarividencia cara al gol. Luis Enrique valora la calidad de Gerard y su positivismo para el bloque y en sus planes pasa que acompañe a Morata en el ataque. El sacrificado podría ser Ferrán Torres. Otra posibilidad es que Oyarzabal supla a Dani Olmo y ofrezca esa verticalidad y velocidad que el jugador de la Real Sociedad le confiere al juego.

España no hizo un mal partido contra Suecia. Solo le faltó el gol y poder abrir la lata del combinado escandinavo, que montó un catenaccio que se le atragantó a la Roja, con un repliegue intensivo en su medio campo y cediendo la posesión del balón a España. No en vano, su porcentaje de tenencia de la pelota rozó el 80%. Solo España quiso jugar. Gerarard puede ser la gran baza de Luis Enrique ante la Polonia de Lewandowski.