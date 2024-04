Formación cualificada para conectar con el mundo profesional más global

Créditos: 240.

Plazas: 95.

Salidas profesionales: Agencias de traducción e interpretación (traducción, revisión de traducciones, etc.). Sector editorial y audiovisual. Industria (áreas comerciales). Empresas de informática, organizadoras de congresos y eventos, etc. Organismos oficiales y organizaciones nacionales (cámaras de comercio, juzgados) e internacionales (UE, ONU, etc.). ONG. Docencia en centros de idiomas privados, EOI, ESO y universidad, etc.