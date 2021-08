Afganistán está viviendo días críticos tras la toma del país por los talibán. Todos los países que tienen su embajada en el país asiático están fletando aviones militares para trasladar a su personal diplomático así como miembros que colaboraron estrechamente con ellos. Las imágenes que llegan desde el país son de tal impacto que hasta Estados Unidos se ha visto desbordada cuando su avión militar acogió a 640 afganos, el doble que su capacidad.

Según explica el digital Defense One, que cita fuentes del Departamento de Defensa de EEUU, el avión C-17 Globemaster de las Fuerzas Aéreas estadounidenses no tenía previsto de ningún modo despegar con este número de personas a bordo, cifra por encima de su capacidad oficial. Sin embargo, decenas de afganos que estaban en la pista junto al avión, lograron entrar en la nave a través de la rampa, que estaba medio abierta. La tripulación descartó expulsar del avión a estos refugiados y "tomó la decisión de despegar", han explicado fuentes oficiales a Defense One. "Aproximadamente 640 civiles afganos desembarcaron del avión cuando éste llegó a su destino", aseguran en la página de Defense One.

Aunque desde un principio se apuntó a que eran 800 personas, finalmente un funcionario estadounidense confirmó a Defense One que eran 640 afganos los que subieron a bordo de la nave para huir de su país. En estos casos de emergencia, la operativa prevé tender correas de extremo a extremo de la bodega para que los ocupantes se sienten por filas y se agarren a ellas a falta de cinturones de seguridad, algo que según las imágenes parece que en la precipitada evacuación de Kabul no fue posible.

Ejército estadounidense abandona Kabul #Afganistán🇦🇫 luego de invadirlos y robarles su petróleo. Afganos se trepan al avión para huir también del horror Taliban pero caen desde las alturas.

Esta es la "libertad" que Estados Unidos le vende al mundo 💸pic.twitter.com/XDFG3LCc8N — dämián ⭐️ (@waste_state) 16 de agosto de 2021

Este vuelo fue uno de los varios que pudo despegar el lunes de Kabul con cientos de personas a bordo. Como en el caso del C-17, cientos de afganos rodearon los aviones e intentaron subirse incluso cuando ya estaban en marcha. De hecho, algunas personas se colgaron en las alas y fallecieron pocos minutos después al caer al vacío.