Macron afirma que el envío de tropas de la OTAN a Ucrania "no se puede descartar"

Los líderes europeos se conjuran ante el incipiente sentimiento de derrota en su pulso bélico con Rusia en la guerra de Ucrania. Una veintena de mandatarios de la Unión Europea se reunieron este lunes por la tarde en París para reafirmar su apoyo militar a Kiev, ante los titubeos por parte de Estados Unidos. "Estamos en un momento que requiere una reacción de todos nosotros", aseguró en el inicio del encuentro el presidente francés, Emmanuel Macron.

Impulsor de esta cumbre en el Elíseo, el dirigente centrista no se mordió la lengua a la hora de mostrar una posición hostil hacia Rusia y un apoyo firme hacia Ucrania. De hecho, dijo que "no se puede descartar ninguna opción", incluso el envío de soldados de países de la OTAN en territorio ucraniano. También anunció una "nueva coalición" para dotar de "misiles de medio y largo alcance" a Ucrania.

"El análisis colectivo es que de aquí a algunos años hay que prepararse para que Rusia ataque" a alguno de los países del este de la Unión Europea, por lo que "la seguridad de todos nosotros está en juego", insistió Macron. Se trata de unas declaraciones en la línea de las formuladas en las últimas semanas por otros dirigentes de la UE o la OTAN advirtiendo de un posible ataque de Moscú a un país miembro de estas organizaciones, aunque no hay pruebas de ello más allá del precedente y la crudeza de la guerra de Ucrania. "La derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad de Europa", subrayó.

Dos años después del inicio de la invasión rusa, los reveses militares del Ejército ucraniano —desde la fallida contraofensiva en verano hasta la reciente pérdida de la ciudad de Avdiivka, escenario de combates desde 2014— y el cansancio en las opiniones públicas occidentales respecto al conflicto, eclipsado mediáticamente por la guerra de Gaza, han instalado una atmósfera pesimista. De hecho, el principal objetivo de este encuentro era "contradecir la impresión de que las cosas se están desmoronando", han indicado fuentes del Elíseo.

"Hay que prepararse para que Rusia ataque"

"Vemos, especialmente los últimos meses, un endurecimiento por parte de Rusia", ha denunciado el presidente francés. "En el frente ucraniano, las posiciones son cada vez más duras y sabemos que Rusia prepara nuevos ataques, sobre todo para dar miedo a la opinión pública ucraniana", ha añadido Macron, quien ha puesto como ejemplo de este "endurecimiento" la reciente muerte en una prisión del Ártico de Alekséi Navalni, uno de los principales opositores al presidente ruso, Vladímir Putin. "La unidad sigue siendo nuestra mejor arma frente a Putin", ha reivindicado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la red social X.

Además de dar una imagen de unidad en este momento difícil para el bando occidental, la cumbre de esta tarde tiene como objetivo aumentar y mejorar la ayuda militar para Kiev. "Del millón de obuses que la UE nos prometió, no es el 50%, sino solo el 30% que hemos recibido", ha lamentado en un mensaje de vídeo retransmitido en el inicio de la reunión el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien no participa de manera presencial.

Pedro Sánchez, el canciller alemán Olaf Scholz o el neerlandés Mark Rutte también han estado entre los asistentes. Además de la veintena de jefes de Estado o Gobierno de la UE, han participado en la cumbre ministros de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Actualmente, uno de los grandes dolores de cabeza para Ucrania y el bando occidental es la ralentización en la ayuda estadounidense, básicamente encallada por la mayoría republicana en el Congreso. Una tendencia que podría acentuarse en el caso de una hipotética victoria de Donald Trump en las presidenciales de noviembre. "No entiendo cómo Donald Trump puede estar del lado de Putin. Me parece algo impensable", ha afirmado Zelenski en su intervención en la reunión.

Relevo europeo en la ayuda militar

Ante las dudas de Washington, los líderes europeos quieren mostrar que toman el relevo en la ayuda militar. Francia, Alemania y Reino Unido han firmado acuerdos bilaterales de seguridad con Kiev. "Hemos propuesto a los otros países que hagan lo mismo", afirmó Macron en la rueda de prensa posterior a la cumbre. Berlín y París han prometido que aumentarán sus envíos de armamento hasta un material valorado en 8.000 millones en el caso alemán y 3.000 millones en el francés. El presidente francés ha explicado que "aumentarán el envío de munición", así como de los "misiles y bombas de largo alcance".

La ayuda occidental ha ido subiendo escalones en estos dos últimos años. La única línea roja ha sido el envío de soldados de países de la OTAN en Ucrania. No obstante, el primer ministro eslovaco, el nacionalista Robert Fico —uno de los dirigentes europeo menos combativo con Rusia— ha advertido que "varios Estados miembros de la OTAN y la UE contemplan enviar soldados en territorio de Ucrania en una base bilateral". Una decisión de este estilo "comportará una enorme escalada de la tensión", dijo a la prensa Fico en el Elíseo.

"Hemos tratado todas las opciones esta noche. No hay un consenso para el envío de manera oficial de soldados", ha asegurado Macron. "Muchos de los que decían jamás enviaremos tanques o cazas, ahora están de acuerdo con ello. Todo es posible", ha insistido el presidente francés. "No debemos descartar nada para conseguir nuestro objetivo: Rusia no puede ganar esta guerra", ha añadido.

"Lo único que quieren es que continúe la matanza", ha declarado el primer ministro eslovaco en una posición a contracorriente respecto a sus homólogos europeos. Por primera vez, Zelenski comunicó el domingo una cifra de soldados ucranianos muertos y reconoció que 31.000 perdieron la vida en el frente, una cifra probablemente subestimada teniendo en cuenta que el medio ruso opositor Mediazona y la BBC estiman en 45.000 los rusos muertos.