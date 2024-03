Bruselas propone aranceles del 50% a las importaciones de grano de Rusia y Bielorrusia

Bruselas mueve de nuevo ficha contra Rusia. Esta vez para limitar sus importaciones de grano a la Unión Europea, reducir la posibilidad de que utilice la agricultura para financiar su maquinaria de guerra y desestabilizar el mercado europeo. Aunque de momento no hay señales que apunten en esa dirección, la Comisión Europea ha propuesto este viernes, como medida "preventiva", imponer por primera vez aranceles del 50% a las importaciones rusas de cereales, semillas oleaginosas y productos derivados procedentes de Rusia y Bielorrusia, incluidos el trigo, maíz y harina de girasol.

"Proponemos la imposición de aranceles a estas importaciones rusas para mitigar el creciente riesgo para nuestros mercados y nuestros agricultores. Reducirán la capacidad de Rusia para explotar a la UE en beneficio de su maquinaria de guerra. Y mantenemos nuestro compromiso de preservar la seguridad alimentaria mundial, especialmente para los países en desarrollo. Estamos logrando el equilibrio adecuado entre el apoyo a nuestra economía y a las comunidades agrícolas. Al mismo tiempo, mantenemos nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania", ha explicado en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La iniciativa, que impondrá un recargo arancelario del 50% con una tasa aduanera de 95 euros por tonelada, tiene tres grandes objetivos: evitar la desestabilización del mercado europeo mediante cualquier futura reorientación significativa de productos de cereales rusos hacia el mercado de la UE, un peligro sobre el que ha alertado el sector; hacer frente a las exportaciones rusas de cereales robados a Ucrania, algunos de los cuales, según Bruselas, han sido exportados ilegalmente al mercado de la UE deliberadamente mal etiquetados como 'rusos'; y por último, evitar que Moscú utilice los ingresos de las exportaciones a la UE para financiar la guerra.

1.300 millones en 2023

"Dado que Rusia exportó a la UE productos de este tipo por valor de unos 1.300 millones de euros en 2023, estos aranceles de la UE eliminarán otra fuente importante de ganancias para la economía rusa y, por extensión, para la maquinaria de guerra rusa", sostiene Bruselas. El aumento de los aranceles también se aplicará a la producción procedente de Bielorrusia por los "estrechos vínculos políticos y económicos del país con Rusia" y para evitar que el Gobierno de Vladimir Putin utilice a ese país para eludir los nuevos aranceles y canalizar sus productos hacia el mercado de la UE.

La propuesta, en todo caso, solo afectará a la producción cuyo destino sea el consumo en la UE. Es decir, no al tránsito de cereales hacia terceros países por lo que no afectará a la seguridad alimentaria. El siguiente paso ahora será su debate y su aprobación en el Consejo donde, al no ser estrictamente una sanción, solo necesitará recabar una mayoría cualificada de Estados miembros. "La propuesta es muy simple. Es algo que puede ir muy rápido", aseguran fuentes comunitarias.

Según los datos que maneja la Comisión, Rusia exportó a la Unión Europea 4,2 millones de toneladas de grano en 2023 con un valor de 1.300 millones. Bielorrusia mientras tanto exportó 610.000 toneladas por valor de 246 millones. Se trata de un 1% de todo el mercado europeo y un volumen que aunque actualmente no tiene un impacto significativo sí podría tenerlo en el futuro.

"Dado que la producción rusa es muy grande y ha aumentado significativamente, creemos que podrían redirigir muchas de estas exportaciones", alegan en Bruselas sobre un eventual intento ruso por tumbar los precios europeos. "Hemos visto lo desestabilizador que esto puede ser. Así que es una medida preventiva. Es algo de lo que queremos protegernos para no ser objeto de este tipo de desestabilización", añaden las mismas fuentes.