Elon Musk da marcha atrás y acatará el bloqueo de cuentas en X ordenado por Brasil

"Si apoyas al bando que censura la libertad de expresión y los hechos no eres un woke ni un progresista, eres un tirano". El pasado 9 de abril, Elon Musk compartió un meme en el que denunciaba la situación de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, en Brasil. El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, ordenó el bloqueo de un número indeterminado de cuentas. El milmillonario, autoproclamado un absolutista de la libertad de expresión, se opuso y activó una feroz campaña en la plataforma contra el Gobierno de Lula da Silva y contra la medida judicial, tachándola de "dictatorial".

Tan solo una semana después, Musk ha dado marcha atrás. Los abogados que representan a su compañía han asegurado al representante de la Justicia brasileña que acatarán todas las sentencias, según una carta revisada por Reuters. Por ende, la red social bloqueará las cuentas señaladas, probablemente relacionadas con la propagación de contenido de odio y desinformación.

De esta manera, X cambia su estrategia y rechaza la confrontación enarbolada por Musk. "Como ya fue comunicado a la policía federal, X Brasil informa que todas las órdenes emitidas por este Supremo Tribunal y por el Tribunal Superior Electoral continuarán siendo plenamente cumplidas por X Corp", asegura la carta dirigida a De Moraes.

Amenaza fallida

El equipo de X en Brasil aseguró la semana pasada que no podía cumplir las órdenes sin contar con la voluntad de la empresa, con sede en Estados Unidos. Musk aseguró que reactivaría las cuentas inicialmente bloqueadas y exigió la "dimisión o impugnación" de De Moraes. El magnate tecnológico publicó una ristra de mensajes en X en el que acusaba de "dictador" o "traidor" a la mayor autoridad judicial del país.

La amenaza de Musk no quedó sin respuesta. De Moraes abrió una investigación contra el segundo hombre más rico del mundo por una posible obstrucción a la jusitica y advirtió que, de no acatar, X será multada con más de 18.000 euros diarios. Musk aseguró que no daría su brazo a torcer en su presunta lucha contra la "corrupción" del sistema brasileño. También dijo que su posición llevaría a su compañía a "perder todos los ingresos en Brasil" e incluso a "cerrar nuestra oficina". Sin embargo, parece haber cambiado de opinión.

¿Libertad de expresión?

De Moraes dirige la investigación sobre el intento de golpe de Estado de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro (a quien Musk apoyó), que en enero de 2023 asaltaron el Palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso de Brasil tras la derrota de su líder en las urnas. La ofensiva judicial contra las "milicias digitales" bolsonaristas está a punto de desembocar en una controvertida regulación digital que obligaría a las grandes compañías de internet a detectar y denunciar el material ilegal que circula por sus plataformas.

Esa ley, apuntan varios expertos, puede dañar la libertad de expresión en Brasil. Musk ha enarbolado públicamente esta causa, si bien en privado ha acatado la gran mayoría de órdenes de censura gubernamental dictadas alrededor del mundo para así mantener el negocio de X a flote. Según datos de mayo de 2023, el magnate había cumplido hasta el 83% de las restricciones a la opinión en países como India o Turquía.

Este lunes, X fue citada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU para proporcionar información sobre las órdenes del Tribunal Supremo de Brasil. Los abogados de la plataforma aseguraron a De Moraes que han cumplido con la solicitud para compartir documentos judiciales confidenciales.