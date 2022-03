El Goma: «Un amigo mío y David Bowie me iniciaron en la música»

Alejandro Domínguez, más conocido en Castelló como El Goma, es uno de los iconos de la escena musical local, ya sea por la histórica sala Ricoamor que regentó o por sus sesiones como pinchadiscos. Lleva toda su vida dedicándose a lo que más le apasiona, la música, y durante estas fiestas de la Magdalena ofrecerá varias demostraciones de sus improvisaciones.

¿Cuándo empezaste a sentir ese amor por la música?

Empecé muy jovencito, con 15 años o así. En aquella época me puse a trabajar en un bar de Benicàssim durante el verano y al poco tiempo alterné el trabajo de camarero con el de poner música. Acto seguido empecé a coleccionar discos y a pinchar más.

¿Había un ambiente musical en tu casa o esa pasión nace de ti?

La pasión se produjo gracias a un amigo que tenía y al que le gustaba mucho David Bowie. Fue este amigo y Bowie por el que empecé a conocer otros grupos y otras músicas. Me enganché muy pronto y empecé a comprarme mis discos y a tomarme más en serio lo de intentar trabajar de esto.

Ahora es muy fácil poder coleccionar música o simplemente escucharla con las plataformas ‘on line’ pero en tus inicios la cosa era mucho más complicada, ¿no?

Entonces en Castelló estaba Discos Medicinales, donde también trabajé un tiempo. Pero, como dices, para poder encontrar los discos que uno quería y comprarlos debía ir allí o bien hacerlo por correo a través de catálogos importantes. La compra era así. Pedías el catálogo, hacías el pedido que te interesara y ya. También íbamos a València, porque aquí, a excepción de Medicinales o Discos Ritmo, no había mucho más. Y luego hay que tener en cuenta que estaba la «música de importación», como se decía entonces. Los discos no se editaban a la vez en todo el mundo, como sí sucede ahora. Un grupo podía sacar su disco en Estados Unidos y este no llegaba a España o lo hacía con cinco meses de retraso.

Dejando a un lado la importancia que tuvo el Ricoamor, nadie duda en considerarte una figura clave de la escena musical en Castelló.

Ten en cuenta que llevo desde los 15 años en esto y ahora tengo 55. Al final, después de trabajar en muchos sitios, es normal que a uno lo reconozcan, ¿no? El hecho de haber tenido también varios locales ayuda a ello.

Durante estas fiestas de la Magdalena ofreces varias sesiones como dj. ¿Cómo afrontas este tipo de actuaciones? ¿Es todo improvisación o llevas un plan diseñado?

Yo siempre improviso. Nunca me he preparado las sesiones, porque tengo unos gustos muy amplios, si bien me oriento más hacia el rock & roll. Con el tiempo te das cuenta de que no puedes llevar una sesión preparada, sobre todo en citas como Magdalena, porque no sabes quién va a asistir a la sesión. Así, depende de la gente que veo, de cómo reaccionan a según qué música, voy por un lado o por otro.

¿Dirías que la Magdalena es uno de los mejores escaparates para compartir tu particular visión y gusto musical?

Sí, claro. Además, te da la oportunidad de pinchar en diferentes sitios y de hacerlo más de lo que se hace habitualmente.

Con tu experiencia profesional, conoces muy bien la escena musical castellonense. ¿Dirías que vive uno de sus mejores momentos?

Para mi gusto, no. Yo creo que ha habido mejores épocas en Castelló. Hay muchos grupos que se dedican a las versiones y eso en los 90 no pasaba. En esa época la mayoría de grupos tenía un repertorio original. Los tributos eran cosas puntuales. Me parece que había más creatividad en los 90 y principios de los 2000 que ahora, que la escena era más efervescente. De todos modos, hay grupos que están muy bien: Junior Mackenzie, Novio Caballo, Exfan… Son gente que hace sus canciones y que aporta cosas nuevas e interesantes.