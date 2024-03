La Magdalena llega a su ecuador con más limpieza y menos quejas en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha realizado este miércoles el balance en cuanto a los principales datos que arroja la Magdalena 2024 por parte de los concejales de Fiestas, Noelia Selma; Servicios Públicos, Sergio Toledo y Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, y que ha tenido lugar en el Mercado Gastronómico de la Plaza Santa Clara.

Participación masiva

El turno de palabra lo ha abierto la concejala de Fiestas, Noelia Selma, quien ha asegurado que “estamos en disposición de anunciar que está siendo una Magdalena de récord, cuanto a la participación multitudinaria en los diferentes actos. Muy participativa como estamos viendo desde el inicio el pasado sábado y muy organizada gracias a la colaboración entre las distintas áreas municipales”.

“Esta Magdalena de récord de gran afluencia de público, es la que está dando un impulso a la economía local, viéndose beneficiados todos los sectores porque las fiestas, y siempre lo decimos, son una inversión y nunca un gasto”, ha dicho.

Toledo, Selma y Ortolá, en la rueda de prensa de este miércoles. / MEDITERRÁNEO

“Un revulsivo económico que ayuda a nuestra hostelería, a los comercios, a las peluquerías, a nuestros indumentarista. Una inyección económica muy potente. Un impacto económico, el de las fiestas de la Magdalena, que se cifra en torno a los 15 millones de euros que dejará en la ciudad y con una ocupación hotelera que ronda el 90%. Además de la proyección turística que suponen nuestras fiestas de Interés Turístico Internacional para situar a Castellón en el lugar que se merece”, ha asegurado Selma.

Selma ha expresado que “desde la concejalía de Fiestas estamos muy contentos de cómo está transcurriendo la Magdalena. Los actos de la programación están teniendo muy buena aceptación, lo vimos con una Romeria multitudinaria, con más de 165.000 personas que, pese al viento, cumplieron con la tradición de subir hasta la ermita”.

“Ayer disfrutamos de una multitudinaria ‘Nit Màgica’ con la que disfrutaron más de 30.000 personas; o en el acto de la ‘l’Encesa’, con una asistencia de entorno a las 6.500 personas según los cálculos facilitados también por la Policía Local. Hablamos también de actos con gran afluencia y participación como el Pregón, contó con más de 3.500 personas desfilando, y el Pregón Infantil, con más de 2.000 niños y desfilando más de 30 colegios”

“Esto es lo que debe ser, porque las fiestas de la Magdalena son fiestas que se viven en la calle y que invitan a participar a todo el mundo, independientemente de que pertenezca o no a algún colectivo. Son fiestas de todos y para todos y esa esencia de nuestras fiestas fundacionales es la que no se ha de perder”,ha dicho.

Selma ha querido agradecer públicamente “todo el trabajo que se está haciendo desde la Junta de Fiestas, desde el colectivo de Gaiatas, asociaciones y entes vinculados que son quienes durante todo el año han estado trabajando para que durante esta semana todos disfrutemos de ‘les millors festes del món’ que son las de nuestra ciudad”.

La también presidenta del Patronato de Fiestas ha declarado que “esta Magdalena es muy especial para el equipo de gobierno y creo sinceramente que también lo es para toda la ciudad, pues hemos conseguido algo histórico: que nuestro Desfile de Gaiatas sea declarado Bien de Interés Cultural. Ayer hacía el anuncio el Presidente de la Generalitat Carlos Mazón y como bien decía la alcaldesa, Begoña Carrasco, es una distinción muy justa y merecida que ya nos tocaba. Esto nos anima todavía más a seguir trabajando para poner en valor el símbolo por excelencia de nuestras fiestas, que es la Gaiata”.

Respecto a los actos venideros la responsable de Fiestas también ha apuntado que “este año hemos recuperado los castillos de fuego, muy esperados también porque no podemos desvincularlos de nuestras fiestas y afrontamos una recta final igual de prometedora, con la Ofrenda de Flores a la Mare de Déu del Lledó que este año va a ser especial por cumplirse el centenario de su coronación”.

Noelia Selma ha resumido que “estamos muy satisfechos de cómo está transcurriendo todo y esperamos que el tiempo siga acompañándonos. Salvo el acto que tuvimos que suspender el domingo: la paella monumental de la Magdalena, por el viento y el traslado de las Gaiatas tras la ‘Enfarolà’ no ha habido ningún incidente más”.

Magdabot en cifras

La concejala ha recordado que “estas incidencias que hubo, que afectaban a la programación, fueron informadas al instante a través del Magdabot, el asistente virtual que hemos creado como novedad este año para las fiestas. De este asistente virtual podemos decir que tiene 5.000 usuarios con contacto interactuando. Que se han lanzado más de 50.000 mensajes. Y que 4 de cada 5 usuarios utilizan el asistente para consultar “Qué hay ahora”, mientras que 2 de cada 3 entran en el programa oficial de fiestas y más de la mitad realizan búsquedas de los eventos dentro del asistente”.

“Un acierto incorporar las nuevas tecnologías y nuevas herramientas para llegar a la gente”, ha afirmado Selma.

Más limpieza en las calles

Toledo ha insistido en que “pese a que las fiestas se viven en la calle, y con una participación masiva, cada día se levanta con las calles más limpias, en las mejores condiciones posibles, para afrontar una nueva jornada”.

“La mejora de la limpieza de la ciudad era y sigue siendo una de las prioridades del equipo de gobierno. Y lo es, todavía más, en momentos como las fiestas de la Magdalena, que suponen un auténtico reto para los servicios de limpieza por lo intenso de su trabajo, sin descanso, durante estos largos nueve días. Esto es digno de resaltar y habla del magnífico trabajo que se realiza todo el personal, todo el equipo de hombres y mujeres, que trabaja en horarios de mañana, tarde y noche de la empresa concesionaria”.

Toledo ha apuntado que “en total, el equipo humano del dispositivo 2024 es de 127 personas y 61 vehículos y maquinaria, entre los que encontramos cubas de baldeo, fregadoras, barredoras o furgones hidrolimpiadores, entre otros”.

“A esto hay que sumar el refuerzo con 126 contenedores más, zonas más concurridas como son los diferentes mesones, mercados y ferias, ermitorio de la Magdalena, en la ermita de Sant Roc de Canet, el recinto de conciertos o el zoco “Moros de Alquería”, en la Plaza de Toros, en la plaza de España o la plaza Borrull, entre otros”, ha referido.

“Otro de los titulares es que hemos aumentado la recogida en todos los tipos de residuos urbanos en este ecuador de Magdalena 2024. Lo que quiere decir dos cosas: porque que la participación es masiva y por tanto los residuos son más. Y porque el trabajo en la recogida está siendo el más eficaz para devolver esa normalidad de la que hablamos cada día en la ciudad”.

En cuanto a limpieza viaria, el edil ha detallado que “la recogida ha sido de 21.880 kilos, lo que supone en aumento del 6,11% respecto a 2023. En el caso de los Residuos Sólidos Urbanos han sido 506.840 kilos, lo que sube la cifra en un 1,17% también respecto al año pasado. Aumentos también en lo que tiene que ver con la recogida selectiva y sus diferentes elementos”.

“Desde el sábado 2 al martes 5 de marzo se recogieron 14.820 kilos de papel, subiendo un 4,96%; la recogida de residuos orgánicos es hasta ahora de 33.240 kilos suponiendo un 3,23% más, mientras que los envases ligeros representan una cifra que alcanza los 15.140 kilos elevando el porcentaje respecto a la Magdalena 2023 en el 9,47%”, ha comentado.

Finalmente, Toledo ha citado la recogida de otros elementos importantes como son los enseres que se dejan en la vía pública para su retirada por parte de los servicios de recogida municipales, con un aumento del 66,18%. “Este año se ha agilizado la retirada de estos elementos que pudieran ser motivo de vandalismo o accidentes como colchones, electrodomésticos, muebles, etc.”, ha explicado.

En el capítulo de incidencias detectadas “se ha intensificado la labor de inspección para dar respuesta en el menor tiempo posible y reparar o sustituir los elementos. En este apartado, “no hay que reseñar incidencias graves. La mayoría tienen que ver con papeleras rotas en vía pública, molestias por goteo de urinarios o acumulación de residuos fuera de los contenedores”, ha dicho.

“Como vemos, de momento, la Magdalena, a pesar de contar con esa participación masiva, está celebrándose en una ciudad que despierta cada día con normalidad y con sus calles limpias y elementos urbanos en buen estado”, ha dicho.

Sergio Toledo también se ha referido a la instalación “de hasta 60 nuevos urinarios adicionales, en diferentes puntos de la ciudad, además los que ya están previstos, que han supuesto una inversión de más de 30.000 euros”.

Licencias para gaiatas y collas

En relación a otras cuestiones del desarrollo de la Magdalena, Toledo ha querido destacar que “gracias a la labor de la concejalía de Movilidad y su responsable, el concejal Cristian Ramírez, con los servicios técnicos del Ayuntamiento, todas las collas y gaiatas han tenido sus licencias de actividad o de ocupación de vía pública antes del comienzo de las fiestas, cosa que no ha pasado otros años. Y las inspecciones que se están realizando, de momento, corresponden con los proyectos presentados por las mismas y cumpliendo con lo establecido por las ordenanzas municipales”.

En total se han tramitado más de 200 licencias de ocupación de vía pública. Mesones, feria de atracciones y carpas también han contado con los preceptivos permisos antes de comenzar la semana de fiestas.

El edil ha agradecido “la actitud y el civismo de la inmensa mayoría de nuestros vecinos y quienes nos visitan, y que contribuyen a que, pese a los actos multitudinarios y la acumulación de residuos en momentos puntuales, Castellón recupere esa normalidad jornada tras jornada. Contamos con los medios humanos y técnicos necesarios para disfrutar de la fiesta y mantener la ciudad lo más limpia posible. Y los ponemos al alcance de la ciudadanía, dentro de unas fiestas que se viven en la calle”

“Por eso quiero seguir invitando a quienes disfrutan de la Magdalena a que colaboren, como están haciendo durante esta primera parte de nuestras fiestas, para conseguir nuestro objetivo, que no es otro que Castellón sea una ciudad cada vez más limpia, también durante la celebración de las Fiestas de la Magdalena”, ha finalizado.

Menos quejas y más seguridad en las calles

Por su parte,el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha insistido en que “están siendo unas fiestas con una alta participación, muy multitudinarias, y en las que el trabajo coordinado de la Policía Local, el Cuerpo de Bomberos y los dispositivos sanitarios están dando unos resultados extraordinarios en lo que a la seguridad se refiere”.

“El número de llamadas que se han recibido en la sala del Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias, a estas alturas de las fiestas han sido 1039, lo que supone un 22% menos respecto al mismo periodo de 2023. Las llamadas por ruidos y molestias a estas alturas de las fiestas han sido 133; un 33,5% menos que el año anterior”.

En lo que se refiere a problemas relacionados con la seguridad ciudadana, “las incidencias se han reducido en un 28% pasando de 125 a 89. También respecto a 2023, los servicios sanitarios de la sala CIMSE se han reducido en un 27,2% y los accidentes de tráfico con heridos se han reducido en un 43%”, ha detallado Ortolá.

Más servicios de seguridad

Ortolá ha recordado que “estas fiestas de la Magdalena cuentan con el mayor despliegue de efectivos en las calles desde hace muchos años. Durante meses, hemos trabajado intensamente para garantizar la seguridad en cada rincón de nuestra ciudad durante los nueve días de nuestras fiestas”.

“La prueba de ello es que este año han aumentado los servicios de seguridad en un 13,8% respecto al año pasado, pasando de 1.566 a 1.749 servicios entre la Policía Local y los Agentes de Movilidad. Como estamos viendo, esta inversión está dando grandes resultados, y estamos garantizando una ciudad segura en la que la gente está pudiendo disfrutar de nuestras fiestas con tranquilidad”.

Actuaciones de los Bomberos de Castelló

El responsable de Seguridad y Emergencias también se ha referido a los dos incendios que se han producido durante la ciudad “donde no ha habido que lamentar heridos. El primero tuvo lugar en una explanada cercana a la Magdalena, pero no en el Paraje Natural. Fueron calcinados doce coches y uno de forma parcial. Ayer estuvo la policía científica investigando las causas, y todo apunta a fue provocado por unos cohetes. Hay que destacar la labor de nuestro cuerpo de bomberos municipal, que consiguió actuar con gran rapidez y evitar que los daños fueran mayores. Respecto al incendio de la calle Gobernador, fueron desalojadas un total de 14 personas por motivos de seguridad. Tres personas de una misma familia se trasladaron al hospital por inhalación de humo y fueron dadas de alta la misma mañana del incidente. La alcaldesa, Begoña Carrasco, les llamó personalmente para preocuparse por su estado de salud y preguntarles si requerían de alojamiento, pero no ha sido necesario este extremo”.

Incidente en la calle 9 de marzo

Respecto al incidente que tuvo lugar en la calle 9 de marzo el pasado sábado, el edil ha explicado que “acudieron nuestros servicios sanitarios y Policía Local de forma inmediata al recibir una llamada por una asistencia sanitaria. La investigación la está llevando la Policía Nacional, y como ustedes comprenderán no puedo hacer referencias”.

Fuera de estos tres episodios, que han sido más destacados, “están siendo unas fiestas seguras donde hemos conseguido disminuir de forma consistente el número de incidentes. Por ello, quiero agradecer a la gente su buen comportamiento, así como a la Policía Local, al cuerpo de Bomberos y a los servicios sanitarios su gran trabajo”.

Éxito del PICE

Otro de los aspectos que ha destacado Ortolá, ha sido “el excelente funcionamiento del Punto Intermedio de Corta Estancia (PICE), ubicado en un enclave estratégico de la ciudad, en las inmediaciones del barrio de Rafalafena, para asistencias sanitarias durante la Magdalena”.

“Se trata de un dispositivo pionero en España que está dando grandes resultados. Se han atendido a 93 personas desde el viernes por la noche, de las cuales solo 24 han requerido ser derivadas al hospital, lo que posibilita que se reduzca muy considerablemente las Urgencias del Hospital General”, ha comentado Ortolá.

“El PICE fue visitado ayer por Marciano Gómez, conseller de Sanidad, interesado por este servicio que está dando unos magníficos resultados. También hay que destacar que el total de asistencias en el Servicio Sanitario de Magdalena han sido de 350”, ha comentado Ortolá.