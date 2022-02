¿Pot ser la fotografia un camí d’aprenentatge, una ruta per a conèixer-se a un mateix? Per descomptat. D’algun temps ençà, la fotografia ha deixat d’entendre’s com un mecanisme al servei de «la veritat», que reflecteix «la realitat». La fotografia ja no és una evidència del món objectiva, perquè la càmera, com ha quedat demostrat, pot mentir. Ara, la fotografia està al servei d’una crítica personal i subjectiva, d’una reflexió sobre les creences i fonaments que sostenen el món. És la fotografia un exercici introspectiu, d’autoconeixement.

Fa ja una mica més d’un any, Julián Barón va iniciar un taller impulsat pel Servei d’Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I sota el títol «Comptar amb imatges». Un taller que està immers en la seua segona edició i que ara obre les seues portes a través de diferents xerrades obertes amb alguns professionals i referents de la fotografia actual castellonenca i valenciana.

Tots i cadascun dels convidats oferiran, des de diferents punts de vista, els mecanismes que fan de la fotografia o de la imatge una demostració del seu jo interior, de la relació que estableixen amb el seu entorn, de les seues inquietuds, creant amb això una certa consciència comunitària. Dit d’una altra manera, faran veure com la fotografia és, també, aprenentatge, perquè un aprèn a mirar tot quant té davant, a analitzar-ho, la qual cosa en aquesta societat hiperconectada i sobresaturada visualment resulta més necessari que mai.

Diferents perspectives

El primer a protagonitzar aquestes xerrades obertes va ser el fotògraf Jesús Monterde. El de Benassal es va servir de la fotografia per a comprendre el seu context particular i per a comprendre’s a si mateix en aquest espai geogràfic i emocional. En altres paraules, va fer de la fotografia el seu particular diari personal, on aflora el seu veritable jo, amb les seues curiositats, les seues pors...

El dilluns, 14 de febrer, a les 19.00 hores —totes les sessions seran a la mateixa hora—, a la sala de conferències del Menador, Espai Cultural, Monterde va compartir amb els assistents el seu intent per desxifrar el mapa del seu territori. Així, en Sent camí, com va titular la seua xerrada, va parlar de com són les seues fotografies les coordenades que li descobreixen el camí.

El dia 16, el torn serà per a Mati Martí. A través d’Idea-Caos-Transformació, posarà l’accent en com equivocar-se, perdre’s, discernir, reflexionar, avaluar, corregir i tornar a intentar-ho pot guiar-nos per a trobar la manera de comunicar idees o discursos que aportin valor als nostres projectes des de la fotografia, el disseny i l’acció.

El mes de març hi haurà dues sessions més, una el dia 9, a càrrec de Jorge Alamar i amb el títol La visió màgica, i l’altra el 28 de març, amb Anna Peixet i la seua Experimentació analògica i paisatge crític.

Cinema i música

La relació entre la fotografia i el món del cinema o la música també estarà molt present en aquest nou cicle amb les xerrades que impartiran Lidón Forés —Cinema i fotografia. Parla la imatge, el 13 d’abril— i Manuel Vargas —Sound & Vision, l’11 de maig—.

De la mateixa manera s’abordarà el món del fotollibre amb Mariela Sancari i la seua ponència El (foto)llibre com a experiència —el 4 de maig—, i les possibilitats de la imatge, amb una xerrada que impartirà el mateix Julián Barón el 25 de maig amb el títol Actitud en la imatge.