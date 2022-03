Música de cambra universal, amb el Trio Benedetti Elschenbroick Grynyuk

En la nostra època de formació s’estableixen vincles estrets amb altres companys, alguns d’ells fins i tot podrien considerar-se indestructibles. Nicola Benedetti, Leonard Elschenbroick i Alexei Grynyuk es van conèixer durant la seua etapa d’estudiants de música a Londres i, des de llavors, els seus camins sempre han anat parells fins al punt de formar un dels trios de música clàssica més interessants de l’escena internacional actual.

Va ser en la prestigiosa Escola Menuhin, que va fundar en 1963 el cèlebre violinista i director d’orquestra Yehudi Menuhin, on Benedetti i Elschenbroich van començar a interpretar junts peces del repertori cambrístic, i més tard, Grynyuk, que estava cursant els seus estudis en la també famosa Royal Academy of Music es va unir a tots dos per a iniciar una trajectòria que no ha fet més que collir èxit rere èxit.

El seu debut com a trio es va produir en la temporada 2009/10, oferint múltiples concerts al Regne Unit i Alemanya. Des d’aquell llavors, els tres intèrprets —que són al seu torn tres dels solistes més reconeguts de la seua generació— han mantingut el seu compromís apassionat per la música de cambra amb actuacions regulars i convincents en prestigioses sales de concert a tot el món.

El Royal Concertgebouw, la Royal Albert Hall de Londres, la Birmingham Symphony Hall o el Frankfurt Alte Oper són alguns dels escenaris que han gaudit recentment amb el seu mestratge i vigor interpretatiu, una fortuna que gaudirà també el públic castellonenc gràcies a la gira que durant aquest mes de març realitza el conjunt i que els portarà per Copenhaguen, Barcelona, Bilbao, Bremen i Regensburg, a més de la capital de la Plana, on actuaran el 9 de març —a les 19.30 hores—, a la sala simfònica de l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

Musicalitat innata

Del Trio Benedetti Elschenbroich Grynyuk destaquen la seua habilitat per a captivar les audiències amb la seua musicalitat innata i la seua presència escènica, qualitats que els tres intèrprets posseeixen però que, potser, es mostren de forma més radiant en la violinista Nicola Benedetti, qui es presenta com a líder d’aquest supertrio de violoncel i piano.

El repertori de la formació en la seua pròxima actuació a Castelló compta amb dues obres mestres de la literatura cambrística. Es tracta del Trio núm. 1, op. 63, de Robert Schumann, en el qual el compositor deixa constància del seu llenguatge complex i alhora diàfan en la seua habilitat per a unir contraris, en la fina manera com utilitza el contrapunt i en les subtils inflexions harmòniques. I el Trio núm. 1, op. 8, la primera obra de cambra que Johannes Brahms va publicar i a la qual donaria la seua forma definitiva trenta-cinc anys més tard, i que interpretaran en la segona part del concert.

Completa el programa Fremde Szenes (III), un clàssic de la música de cambra del segle XX en el qual Wolfgang Rihm conjuga amb habilitat la tradició amb un llenguatge molt personal, i que oferiran abans del descans d’aquesta cita que és la penúltima cita clàssica de la temporada d’hivern que organitza l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i que completarà el duo format per Katia i Marielle Labèque el pròxim 17 de març.

Schumann, Brahms i Rihm, Benedetti, Elschenbroich i Grynyuk. Novament, l’Auditori castellonenc viurà una vetllada d’ensomni gràcies a una música, la clàssica, que és imperible i que sempre, sempre, atrau al públic generació rere generació.