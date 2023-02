Morella Negra uneix llibres i cuina

Quasi sense descans, al cap de setmana central de Castelló Negre li seguirà la huitena edició de Morella Negra com la trufa, festival gastro-literari ja consolidat que es celebra dins de les XX Jornades Gastronòmiques de la Trufa Negra de Morella–Els Ports del 3 al 5 de març.

En aquest cas l’esdeveniment principal tindrà lloc el dia 4, quan es done a conéixer el guanyador del Premi Tuber Melanosporum a la millor novel·la negra d’un autor novell publicada entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022. En aquesta edició es van rebre fins a 114 possibles candidates, tot i que finalment només 64 complien els requisits per a optar al guardó.

'Txapela Noir'

Els cinc finalistes escollits pel jurat demostren la bona salut de la Txapela Noir, la novel·la negra escrita al País Basc, ja que excepte la burgalesa Mercedes Rodrigo, tots són nascuts a terres vasques, on a més están ambientades les quatre novel·les, mentre que el llibre de Rodrigo es pot englobar en el Rural noir i es desenvolupa en un escenari que podría ser Els Ports.

La resta de finalistes són el periodista Jon Sistiaga amb Purgatorio; Tierra de furtivos d’un altre periodista, Óscar Beltrán de Otálora; Galerna, de Peru Cambra, i Pisto a la bilbaína, de José Francisco Alonso. Tots ells estan convidats a una de les taules rodones del certamen morellà.

El festival, de fet, potencia enguany la parte literària, amb més taules rodones en les que participaran escritors espanyols destacats i donant cabuda a la vegada a nous autors comarcals que autopresentaran les seues novel·les davant el públic.

Gastronomia

Morella Negra recupera la part gastronòmica, absent els dos darrers anys degut a les restriccions sanitàries per la pandèmia de la covid-19. La Sala del Justicia de l’ajuntament morellà es convertirà en la Sala de Degustació Gastro-Literària Sergio Beser, on després de les taules literàries, hi haurà degustacions de pinxos de trufa negra preparats pels restaurants d’Asetmico i vi negre de l’IGP Vins de Castelló, espai per a la trobada dels lectors amb els seus autors favorits, els quals signaran allí els seus llibres.

Una altra proposta destacada és la visita guiada La Morella més negra, amb un recorregut el dia 4 a les 10.00 hores pels escenaris de crims que van tindre lloc a la capital d’Els Ports, mentre que a les 18.30 intervindran dos dels tres autors darrere del fenòmen Carmen Mola, Jorge Díaz i Antonio Mercero.

In memoriam

L’edició d’enguany de Morella Negra retrà homenatge a més a dos persones molt vinculades a aquest certamen que ens van dir adéu en el passat 2022. D’una banda, Josep Martí Gómez, periodista nascut a Morella que va ser un dels principals impulsors del festival, i al qual recorda el cartell d’enguany.

També es recordarà a l’escriptor Domingo Villar, que va participar en la darrera edició de Morella Negra i era un dels principals representants de la novel·la negra gallega amb títols com Ojos de agua, El último barco o La playa de los ahogados, que va ser portada al cinema i on apareix l’inspector Leo Caldas.

No ha sigut l’única signatura que ha perdut la novel·la negra espanyola en els darrers mesos. Fa molt poc, el 30 de gener, ens deixava el canari Alexis Ravelo, un altre autor que hi va participar en Morella Negra i que era molt apreciat a la província de Castelló, qui també va donar el salt a la gran pantalla amb La estrategia del pequinés.