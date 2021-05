Un total de 31 alumnes de l'IES Politècnic, IES Ribalta i del Col·legi FEC Madre Vedruna Sagrado Corazón han participat en l'Olimpíada d'Enginyeria de l'Edificació (Arquitectura Tècnica) organitzada pel Grau en Arquitectura Tècnica de la Universitat Jaume I de Castelló juntament amb altres 10 universitats espanyoles en les quals s'imparteixen graus en Arquitectura Tècnica o en Enginyeria de l'Edificació.

L'objectiu de l'Olimpíada Enginyeria en l'edificació: construint amb enginy es la promoció de la cultura científica, de la tecnologia i de la innovació entre l'alumnat d'ESO, Batxillerat i cicles formatius de Grau Superior d'Edificació i Obra Civil en l'àmbit de l'Arquitectura Tècnica i l'Edificació. Per a això s'han analitzat i plantejat propostes per a millorar la sostenibilitat d'un habitatge del qual es proporcionava el projecte com a punt de partida.

Després d'una valoració prèvia dels treballs presentats, realitzada per un tribunal format per professorat del Grau en Arquitectura Tècnica i del Màster d'Eficiència Energètica de l'UJI, els equips finalistes han realitzat una exposició per videoconferència davant del tribunal. El jurat ha valorat la capacitat de justificació dels vuit apartats del programa de necessitats del projecte (70%) i també l'exercici de síntesi durant l'exposició (30%).

Guanyadors

L'equip guanyador en el nivell de Batxillerat ha sigut el format per Marta, Teodor, Enrique, Miriam i Alejandro de l'IES Politècnic de Castelló de la Plana. En la categoria d'ESO el grup guanyador ha estat format per Laia, Paula, Aurora, Laura i Mar del Colegio Madre Vedruna Sagrado Corazón–FEC. Tots dos treballs han mostrat un bon coneixement dels conceptes relacionats amb la sostenibilitat en l'edificació, plasmats en l'anàlisi del clima, la modificació del disseny inicial per a adequar-lo a l'entorn, la selecció de materials i sistemes constructius, l'ús d'energies renovables i l'aprofitament de l'aigua i dels residus.

El tribunal ha destacat l'excel·lent qualitat de tots els treballs presentats i agraeix a l'alumnat la seua implicació i al professorat tutor la gran dedicació que han tingut en aquesta activitat, addicional a les activitats docents reglades. Els dos equips guanyadors participaran en la fase nacional d'aquesta olimpíada que se celebrarà el 22 de juny de 2021, en la qual competiran amb els guanyadors en la resta d'universitats participants i ha obtingut un premi en metàl·lic de 250 euros.