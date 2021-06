Un bon nombre de centres educatius de la província pertanyents a la Xarxa de Centres per la Sostenibilitat de Castelló (Alcalà de Xivert, Cervera del Maestre, la Jana, Canet lo Roig, Vinaròs, Araboga, Traiguera, les Alqueries, Nules, la Vall d’Uixó, Vila-real, Burriana, Onda, Segorbe, Castelló i Almassora), com l’institut Matilde Salvador, de la capital de la Plana, s’han sumat a la iniciativa #guixdelavergonya, que té com a principal objectiu la conscienciació i lluita contra l’abandó de burilles de cigars en els espais públics, tant naturals com urbans.

Acció

Aquesta xarxa ha convocat una acció mediambiental per a tota la població que ja està en marxa i es desenvoluparà fins diumenge que ve, 6 de juny. La proposta, que cobra especial rellevància amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el dissabte, 5 de juny, consisteix en la senyalització de tots aquests desfets en la via pública.

Per a aconseguir aquest objectiu, els alumnes i voluntaris marcaran amb un guix les burilles que troben al seu pas, visibilitzant així l’elevada xifra d’aquests residus existents als carrers de la ciutat. A vegades apareixeran amuntegades i envoltades amb un cercle de guix i també es trobaran marcades de manera individual, en el lloc en el qual es troben, perquè la població siga conscient del rastre que deixen.

Encara que l’acció d’aquest moviment ha arribat a la província fa poc temp. El guix de la vergonya és una comunitat global. El seu impulsor és Miguel Garau, un mallorquí establit a Polònia. Des d’allí, juntament amb un amic estatunidenc, van donar a conéixer l’acció, que ara es duu a terme a Alemanya, Polònia o l’Índia.

A Espanya, altres ciutats on les burilles als carrers s’estan marcant són Burgos, Girona, Barcelona, Madrid, Saragossa o Palma.

Gràcies a internet, la comunicació entre tots aquests agents és fàcil i ràpida, i s’ha estés a més poblacions, aconseguint implicar persones de totes les edats, així com als centres educatius especialment conscienciats de la necessitat de cuidar el medi ambient i l’entorn en general.

Les burilles són el primer tipus de residu plàstic i a l’any es tiren a terra 4,5 trilions d’elles. Malgrat la publicació de la llei 42/2010 de 30 de desembre, que en l’article 7 prohibeix fumar en centres educatius i formatius i en els seus accessos immediats als edificis o voreres circumdants, aquests espais continuen acumulant multitud d’aquests residus, que contenen més de 50 substàncies tòxiques i tarden entre 10 i 12 anys a degradar-se. A més, cada burilla contamina fins 50 l d’aigua dolça.