FCC Àmbit, filial d’FCC Serveis Medi Ambient, i Iberdrola, a través del seu programa PERSEO Venture Builder, col·laboraran amb Glencore amb l’objectiu d’abordar un dels majors reptes que existeixen a mitjà i llarg termini en el sector energètic i buscaran proporcionar solucions de reciclatge de bateries d’ions de liti a escala industrial en la Península Ibèrica, per mitjà del desenvolupament d’una instal·lació especialitzada.

Glencore és una de les empreses de recursos naturals diversificats més grans del món i un important productor, reciclador i comercialitzador de metalls clau per a la producció de bateries. FCC Àmbit és la filial d’FCC Serveis Medi Ambient, líder a Espanya i Portugal en la gestió integral de residus industrials i comercials. Iberdrola és líder mundial en energies renovables i, a través del seu programa PERSEO Venture Builder, pretén facilitar l’accés a les tecnologies del futur amb un enfocament de sostenibilitat. Juntes, les parts combinaran les seues capacitats per a desenvolupar solucions integrals de gestió per a les bateries de liti provinents, tant de rebutjos de fabricació com de bateries al final de la seua vida útil.

Estudi de mercat

En col·laboració amb el Centre Ibèric d’Investigació en Emmagatzematge Energètic (CIIAE), les parts han dut a terme una anàlisi en profunditat del mercat potencial de reciclatge de bateries en la Península Ibèrica i treballen per a identificar els socis tecnològics adequats per a dur a terme la instal·lació. La planta, que serà operada per FCC Àmbit, permetrà la preseparació de bateries d’ions de liti per al seu posterior refinat. Amb aquest propòsit, aquesta aliança buscarà establir els acords estratègics necessaris per a la recuperació efectiva de les bateries de liti, estenent l’impacte positiu de la iniciativa a altres actors al llarg de tota la cadena de valor. També contribuirà a la investigació i el desenvolupament necessaris per a la circularitat efectiva d’aquests materials.

Futur

L’adopció exponencial dels vehicles elèctrics donarà lloc a un ràpid augment de les retirades de bateries --que rondaran les 35.000 tones mètriques anuals a Espanya en 2035-- i els rebutjos de fabricació de noves bateries.

En aquest context, aquesta col·laboració té com a objectiu desenvolupar una instal·lació industrial que estiga preparada quan es requerisquen aquestes capacitats de reciclatge en la península.

FCC i Iberdrola estenen la col·laboració que van iniciar per a abordar el reciclatge de pales d’aerogenerador, per a la qual cosa van crear la societat EnergyLoop. Aquest nou esforç reforça encara més les estratègies d’economia circular d’FCC Àmbit i Iberdrola.

Aliança

La responsable global de Reciclatge en Glencore, Kunal Sinha, va emfatitzar: "Estem encantats de formar part d’aquesta aliança en la circularitat de les bateries amb Iberdrola i FCC Serveis Medi Ambient per a aprofitar les fortaleses individuals de cada empresa i portar la circularitat a l’ecosistema de bateries d’ions de liti en la Península Ibèrica. Estem il·lusionats d’impulsar aquesta iniciativa a Espanya, on Glencore opera una de les foses de zinc més grans del món des de 1960".

Per la seua part, la directora tècnica i responsable d’Economia Circular en FCC Àmbit, Mª Jesús Kaifer, va assenyalar: "Amb aquesta col·laboració, la nostra companyia continua amb el desenvolupament de solucions de reciclatge per als materials relacionats amb la transició energètica".

Finalment, el responsable de PERSEO Venture Builder en Iberdrola, Álvaro Portellano, en la seua valoració de la col·laboració, va comentar: "Els models de negoci sostenibles són el nucli de l’estratègia d’Iberdrola i veiem en aquesta col·laboració una gran oportunitat de contribuir a la circularitat dels elements de la transició energètica".