Desplaçaments sense emissions durant aquesta Setmana Santa

L’augment de la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la província de Castelló permetrà als usuaris d’aquesta mena d’automòbils poder desplaçar-se al llarg d’esta Setmana Santa sense emissions per les carreteres castellonenques.

El fet que la majoria dels nous cotxes elèctrics ja compten amb una mitjana d’autonomia d’uns 400 quilòmetres i atés que gran part dels desplaçaments diaris que realitzen els vehicles a Espanya no superen normalment els 50 Km de mitjana al dia, està permetent que la venda d’automòbils elèctrics es vaja incrementant.

Iberdrola està duent a terme una ferma aposta per la mobilitat sostenible i en la seua aplicació Recàrrega Pública d’Iberdrola ja compta a Castelló amb el voltant de 100 punts de recàrrega disponibles. En aquesta app es poden trobar tant estacions de càrrega de la pròpia companyia com d’altres operadors, i des d’ella es geolocalitza el carregador, es comprova la seua operativitat en temps real i, en aquest cas, es pot reservar i pagar des del mòbil, i sempre amb energia 100% verd, procedent de fonts de generació renovable.

L’empresa compta amb infraestructures de càrrega situades a Castelló, Almenara, Santa Magdalena de Pulpis, Onda, Sant Mateu, Viver, Benicarló, Peníscola i Vinaròs, que estan disponibles durant les 24 hores del dia i formen part d’acords aconseguits entre Iberdrola, ajuntaments i empreses per a conjuminar esforços en la lluita contra el canvi climàtic i fomentar la sostenibilitat. Com a exemple, l’empresa creada per Iberdrola i bp ha posat en marxa recentment el seu primer hub de recàrrega ultraràpida a les Alqueries, amb capacitat per a la càrrega simultània de fins a huit automòbils.

Avantatges

La lluita contra el canvi climàtic és un dels reptes més importants als quals s’enfronta la humanitat en el s. XXI i la descarbonització de l’economia és una tasca en la qual hem d’estar tots implicats. Per a accelerar el canvi cap a un model resilient i respectuós amb el planeta, és necessari emprendre tres línies d’actuació: desplegament d’energies renovables, impuls a la innovació tecnològica i electrificació de l’economia, el transport i l’edificació.

La mobilitat elèctrica es converteix en una peça clau per a la transformació del model. Es tracta d’una tecnologia neta que ajuda a reduir les emissions de gasos contaminants i millora la qualitat de l’aire a les ciutats ja que els vehicles elèctrics no emeten diòxid de carboni ni altres contaminants, un efecte encara més positiu si els vehicles elèctrics es nodreixen de fonts d’energia renovable.