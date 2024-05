Les utilitats de l’argània front la desertificació de Castelló

El canvi climàtic avança de manera inexorable i al nostre territori es pot apreciar per la desertificació del sol. Un informe de l’Observatori de la Sostenibilitat a Espanya (OSE) posiciona la Comunitat Valenciana entre les autonomies amb més hectàrees en perill de desertificació i Castelló és una de les províncies que més seran afectades per aquests canvis.

Les comarques de la Plana Alta, la Plana Baixa i el Baix Maestrat són les que més veuran la degradació del sol en condicions climàtiques semi o completament àrides i subhumides seques com a resultat tant de factors climàtics com de l’acció humana. La ràpida disminució dels boscos submediterranis al territori suposa una gran preocupació perquè comporta una menor assimilació de CO 2 a la biosfera, és a dir, un empitjorament notable de la qualitat de l’aire i major escalfament del clima, efectes que ja observem.

No obstant, el problema de la desertificació és nou ací, però no al món. El Centre d’Edafologia y Biologia Aplicada del Segura (Cebas-CSIC), dependent del Consell Superior d’Investigacions Científiques, està estudiant la introducció de l’argània (Argania spinosa) com una solució per contindre la proliferació de terrenys estèrils.

Característiques

L’argània spinosa és un arbre originari del sud-oest del Marroc, encara que també es pot trobar a la zona del Tindouf en Argèlia i, en menor mesura, al sud espanyol. L’arbre sol viure fins als 200 anys i arriba als 8 metres d’altura.

És una espècie de secà que necessita molt poca aigua i és molt resistent a les sequeres gràcies a les seues arrels. Estes poden arribar als 30 metres de profunditat i són capaçes d’accedir a les aigües subterrànies, cosa fonamental en zones d’escassessa d’aigua superficial. A més, la planta és capaç d’entrar en letargia en situacions de sequeres molt prolongades. En aquest temps, pot arribar a perdre totes les fulles fins que ploga.

Per totes les característiques mencionades, és considerada una espècie clau per a la prevenció de la desertificació dels sols i de l’erosió provocada per l’aigua i el vent.

Mediterráneo Collita dels fruits procedents d’un arbre d’argània. / Mediterráneo

Una solució viable

Els experts coincideixen que no solament el cultiu d’argània és viable a este país, sinó que la seua plantació podria impulsar l’enriquiment de la terra, a més de parar la desertificació registrada.

L’argània promou el creixement d’altres espècies vegetals gràcies a la seua ampla copa i el seu dens brancatge, els quals proporcionen ombra i afavoreixen la retenció d’humitat a la terra. En addició, tenen una capacitat destacable de captació de diòxid de carboni en l’atmosfera.

El Cebas, en col·laboració amb diverses empreses i vivers, estudia la introducció del cultiu d’argània a la Regió de Múrcia utilitzant ecotips procedents de Múrcia i Alacant genèticament adaptats per viure a les condicions i sols del sud-est espanyol. L’objectiu és controlar la proliferació d’erms i enriquir els sols degradats per recuperar la seua fertilitat i obtindre majors beneficis econòmics.

Desafiaments

No obstant, segons explica el centre en els seus informes, el creixement de l’arbre planteja alguns desafiaments. La planta precisa d’una multiplicació clonal utilitzant la tecnologia in vitro que encara no ha sigut desenvolupada. A més, no s’ha aconseguit multiplicar els arbres per empelt. Un altre problema al qual s’han d’enfrontar els llauradors és obtenir la mecanització necessària per a la recollida de la seua collita.

D’altra banda, les dificultats de l’argània per multiplicar-se per llavors i el seu lent creixement comporten certs avantatges, perquè els experts afirmen que no hi haurà perill que actue com una espècie invasora al territori.

Aquestes investigacions s’estan efectuant exclusivament a Múrcia. Caldrà esperar un temps per veure com estos avanços s’apliquen a la província de Castelló.

La introducció d’aquest cultiu pot obrir les portes al país a un mercat amb alt rendiment econòmic. L’oli d’argània és altament valorat en cosmètica i pot arribar a tindre un valor de fins a 200 euros per litre.

Aquest oli és el més ric en vitamina E del món i presenta una concentració d’Omega 3 sis vegades superior a l’oli d’oliva. Les seues característiques el converteixen en un agent antiedat valuós per al sector de productes de bellesa, en un mercat que encara es troba en un punt emergent. Sovint, quan es parla dels efectes del canvi climàtic s’enfoquen des del problema. Però per cada repte, surgeixen solucions que mantenen l’esperança d’un món millor.