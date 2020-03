Conmoción en la montaña

El mundo del running y de las carreras de montaña, y del deporte, en general, permanece en estado de shock por el fallecimiento del atleta, masajista y exfutbolista Kike Monforte a los 49 años cuando participaba en la carrera de ultrafondo Top of the Rock, tras desplomarse y caer al suelo cuando apenas se superaba el primer kilómetro de la segunda etapa entre Les Useres y Benassal. El suceso se produjo alrededor de las 9.10 de la mañana de ayer. Kike Monforte pertenecía al Club Running Castelló e iba con un grupo de runners cuando se sintió indispuesto y cayó desplomado.

Sus propios compañeros de equipo junto a un médico de la organización que efectuaba el recorrido al lado de los corredores atendieron en los primeros momentos al fallecido. Los servicios sanitarios de la Top of the Rock efectuaron la primera asistencia desde que el atleta se desplomó y alertaron a la SAMU y al helicóptero de emergencias de la Generalitat Valenciana, cuyos intentos de reanimación no pudieron fructificar con éxito. Aunque no ha trascendido la causa de la muerte, todo apunta a una fulminante parada cardíaca.

Kike Monforte era una experimentado runner con un largo historial de carreras de larga distancia en su trayectoria deportiva y un hombre muy apreciado y querido, no solo en el mundo del running sino también en el ámbito deportivo, puesto que también había sido un destacado futbolista que empezó su periplo en las categorías inferiores del CD Castellón hasta alcanzar el Amateur albinegro. Kike era un fornido y espigado delantero centro al que se le conocía con el cariñoso apelativo de Hércules Monforte. Luego jugó en varios clubs como el Acero, el Peñíscola, el Oropesa, el Vinaròs o el Moró, entre otros.

DEPORTISTA CON INICIATIVA

Kike Monforte, además, fue fundador y creador de la prestigiosa carrera Tombatossals, de la que diseñó su circuito, y presidente del Club Atletisme Running Castelló. También era uno de los miembros del equipo organizador de la Marató de Castelló. A su vez, fue entrenador de fútbol y de atletismo y quiromasajista de profesión. Mediterráneo contó con el orgullo de tenerle como colaborador en el suplemento de atletismo que este periódico edita quincenalmente todos los miércoles. Sus artículos contaban con un amplio seguimiento por los lectores.

La noticia ha causado una gran consternación en el mundo del deporte y la sociedad de Castelló, puesto que la implicación de Kike con su ciudad en todos los ámbitos, junto a su bonhomía y su predisposición para ayudar siempre a todo el mundo, le habían hecho ganarse el cariño de los que le conocían y le querían. Formaba parte de una familia con raíces deportivas. No en vano su hermana Sara también había sido futbolista profesional —llegó a vestir la camiseta de la selección absoluta— y ahora se abre camino como entrenadora en la élite del fútbol femenino con el primer equipo del Villarreal CF, al que ascendió la pasada temporada la Liga Reto Iberdrola.

Kike Monforte ha dejado un hueco difícil de cubrir con su temprana muerte a los 49 años de edad por su dedicación al running y su implicación absoluta en todas las actividades que emprendía con ese cariño y el buen carácter que aportaba siempre. El deporte de Castellón está de luto por la pérdida de uno de sus miembros más queridos y respetados. Desde Mediterráneo nos unimos al dolor de la familia y amigos por su pérdida. Hoy, los más de 300 participantes de la Top of the Rock le dedicarán todos su mayor esfuerzo.