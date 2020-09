Activado el nivel 3 por riesgo máximo de incendio en Castellón

Bomberos de la Generalitat Valenciana han decretado, para este viernes 25 de septiembre, el nivel 3 por riesgo máximo de incendio en toda la provincia de Castellón. Así, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón recuerda que queda totalmente prohibido realiza cualquier tipo de fuego en los bosques y campos del territorio castellonense, e insisten en "tener mucha precaución" para evitar los incendios forestales.

Un aviso que lanzan al prever durante toda la jornada vientos fuertes en la zona, con algunas rachas muy intensas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los efectivos hacen un llamamiento en sus redes sociales para que, ante cualquier evidencia de humo, se proceda a dar el aviso a través del 112. Además, mencionan que quedan totalmente descartadas las quemas agrícolas hasta el 16 de octubre hasta que el Plan Local lo permita expresamente, según el comunicado.

