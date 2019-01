El asfalto del remodelado Camí la Plana reducirá el ruido del tráfico

Efectivamente Alcaldesa, el tráfico en el Camí la Plana es muy intenso en verano y no debería de serlo. El Camí la Plana es un camino agrícola reconvertido a tramos en vía urbana y en carretera local. Reconversión que no solventó su principal limitación, es una vial que no puede dar servicio al tráfico de paso con un mínimo de seguridad. Su trazado y abundancia de accesos sin visibilidad lo impiden. El empeñarse en “embutir” una vía ciclista donde no cabe, el empeñarse en incumplir la normativa de accesibilidad en el medio urbano proyectando aceras de anchura inferior al mínimo legal, el empeñarse en proyectar inútiles itinerarios ciclopeatonales que nadie utilizará, mientras se abandonan e ignoran los existentes (Avda y entorno de Lidón) ¿A qué se debe? No hay ninguna norma legal que obligue a dotar de vías ciclistas a todos los viales, pero si hay normas legales que obligan a garantizar en todo momento la accesibilidad para todos los peatones en el medio urbano y su seguridad mientras circulan por las vías públicas. Los ciclistas son conductores de vehículos, no peatones, y pueden circular por vías de baja intensidad de tráfico y con dispositivos de calmado que garanticen la circulación de vehículos a velocidades no superiores a 50 km/h, con mucha más seguridad que por los diabólicos cruces y pasos por andenes de paradas de bus, de los castelloneros carriles-bici bidireccionales proyectados en una ¿roja? servilleta, …... mientras se degusta el preceptivo, diario e intocable “almuerzo”. Por cierto Alcaldesa, los pavimentos “fonoabsorbentes” existen desde hace muchos años y su utilización en vías urbanas de alta intensidad de tráfico es obligatoria en muchos municipios. Sin ir más lejos, en la Ronda Norte de Castellón encontraremos este tipo de pavimento......